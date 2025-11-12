Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в парламентарните кулоари, че най-доброто решение на ситуацията с американските санкции за горивата е преговори с Русия. Той се оплака, че управляващите не са предоставили подробности за своите действия след обявяването на санкциите на 23 октомври.

Костадинов посочи, че България има няколко възможни варианта за действие: да не спазва санкциите, да поиска изключение или да проведе преговори с Русия. Той подчерта, че нито едно от тези решения не е било предприето. Лидерът на „Възраждане“ изрази опасения, че законът не посочва изрично „Лукойл“, което оставя възможност за произвол — например държавата да въведе особен управител върху други компании, занимаващи се с нефт и горива, с потенциално неблагоприятни последствия.

Костадинов смята, че санкциите са били използвани като претекст за „заграбване“ на собствеността на „Лукойл“ в България и предупреждава за възможни огромни обезщетения. Той даде примери със строежа на АЕЦ „Белене“, арбитражния съд, закупените и все още неработещи реактори.

Утре делегация на „Възраждане“ ще участва в форум за сътрудничество между страните от БРИКС, като Костадинов ще се срещне с представители на руската страна и ще представи позицията на своята партия и на част от българското общество. Той подчерта, че е скептичен доколко Русия ще се вслуша и предупреди, че България се управлява от хора, които рискуват да вкарат страната в конфликт с Русия и да я превърнат във „втора Украйна“.