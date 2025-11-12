Google обвинена, че използва инструмента Gemini AI, за да шпионира потребители

Google беше обвинена в съдебен иск, че използва своя изкуствен интелект Gemini AI, за да проследява незаконно личните комуникации на потребители на нейните услуги Gmail, чат и видеоконференции.

Според иска, подаден във вторник вечерта във федералния съд в Сан Хосе, Калифорния, в миналото потребителите на Gmail, Chat и Meet са имали възможност сами да решат дали да активират програмата на Google за изкуствен интелект. Но през октомври подразделението на Alphabet Inc. „тайно“ е включило Gemini във всички тези приложения, което е позволило събирането на лични данни „без знанието или съгласието на потребителите“.

Въпреки че компанията позволява изключването на Gemini, потребителите трябва да навлязат дълбоко в настройките за поверителност на Google, за да деактивират инструмента, се посочва в иска. Ако не направят това, Google използва Gemini, за да „преглежда и използва цялата записана история на личните комуникации на потребителите, включително буквално всеки имейл и прикачен файл, изпратен и получен в техните акаунти в Gmail“, според съдебния документ.

Искът твърди, че Google нарушава Закона за защита на личната неприкосновеност на Калифорния от 1967 г., който забранява тайно подслушване и записване на поверителни разговори без съгласието на всички участници.

Google не е отговорила незабавно на запитвания за коментар извън обичайното работно време.

Делото е заведено под името Thele срещу Google LLC, № 25-cv-09704, в Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Калифорния (Сан Хосе).

