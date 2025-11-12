Модернизацията на сградния фонд е сред приоритетите на МРРБ

„Модернизацията на сградния фонд и широкомащабното реновиране са от ключово значение за стимулиране на системи за производство на енергия от възобновяеми източници и внедряване на иновативни ОВК технологии. Те гарантират високи резултати, дългосрочност и устойчивост на инвестициите, като същевременно създават работни места и развиват местния строителен сектор“. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова при откриването на конференция „Енергийно обновяване на сгради с ВЕИ и ОВК технологии: Иновации от Германия и нови възможности за България“.

Форумът е организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара в партньорство с германската консултантска компания „Енерджи вектор“ и с финансовата подкрепа на Федералното министерство на икономиката и енергетиката в рамките на „Експортната инициатива Енергия“. Целта на конференцията е

популяризиране на германските технологии на българския пазар

и създаване на потенциални партньорства и бизнес контакти в България.

Заместник-министър Янкова заяви, че обновяването на сградния фонд у нас е сред основните ключови приоритети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. А в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост министерството се стреми да създаде енергийно интелигентна инфраструктура, която намалява зависимостта от изкопаеми горива и да прилага инструменти за внедряване на системи за отопление, охлаждане и производство на енергия от ВЕИ.

Заместик- министър Янкова изтъкна, че

България е активен участник в европейския преход към зелена икономика,

в който „търсим баланса между икономическата ефективност и социалната справедливост – между технологиите и човека“. Тя посочи като пример прилагането на втората национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която предвижда 100% финансиране до 2029 г. целяща да обхване възможно най-широк кръг домакинства.