БСП с различна версия от ГЕРБ за особения управител на „Лукойл“, имало няколко имена за поста

Не едно, а няколко били имената за особен управител на рафинерията на „Лукойл“ в Бургас. Това обяви пред медиите председателят на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ Драгомир Стойнев, въпреки, че по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че особеният управител вече бил избран и може да бъде назначен, след като законът бъде обнародван в „Държавен вестник“.

По време на изказването си в парламентарните кулоари, Стойнев се обърна с апел към работодателите да участват в предстоящия Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който ще се направи нов опит да бъде обсъден държавният бюджет за догодина. „Не че не може бюджетът да бъде внесен и без решение на Националния съвет, но това е консултативен орган, важен орган и ние от „БСП –Обединена левица“ наистина апелираме към работодателите да бъдат там. Той допълни, че именно съветът е възможно най-демократичната процедура. Някой трябва да защитава интереса на работниците“, каза Стойнев.

Председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица“ заяви, че в настоящия бюджет е заложена сериозна социална политика и изрази благодарност към ГЕРБ и „Има такъв народ“ за проявеното разбиране, че е време постепенно да се възстанови социалната справедливост и да се защитят интересите на работещите.

Той подчерта, че темата за повишаване на ДДС никога не е била обсъждана от БСП. По думите му партията последователно отстоява позицията за диференцирани ставки на данъка — тоест по-нисък ДДС за стоки и услуги от обществена значимост, като лекарства, учебници и социални дейности.

Стойнев изрази удовлетворение, че всички са осъзнали, че тежестта на финансовите мерки не може да пада върху работниците и най-бедните и че ставката на ДДС е запазена без промяна.

Относно високите бонуси в държавните администрации, народният представител заяви, че някои допълнителни възнаграждения са скандални, но ако се правят истински реформи може да се погледне и социално-осигурителната политика. „БСП е готова да направи тази реформа – социалното подпомагане да бъде откъснато от осигурителната система. Това е нещо тежко и трудно, но и необходимо“, подчерта той.