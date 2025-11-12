Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, но официално възстановява функциите си

От днес длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания градоначалник Благомир Коцев. Това обяви на пресконференция неговият заместник Павел Попов. По думите му, въпреки че Коцев все още се намира в ареста, той ще упражнява правомощията си, а практиката за назначаване на временно изпълняващи длъжността кметове ще бъде прекратена.

Попов подчерта, че задържането на Коцев става все по-трудно за обяснение, тъй като следствените действия срещу него са били прекратени, а правните основания за задържането му вече не съществуват.

Заместник-кметът изрази надежда, че прокуратурата сама ще вземе решение за освобождаването му, но засега това не се е случило.