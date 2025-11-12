РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Москва потвърди за неуспешен опит за диалог с Лондон

Кремъл заяви на 12 ноември, че е имало контакт между съветника по националната сигурност на Великобритания Джонатан Пауъл и помощника по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков, но диалогът не се е получил.

Според публикация на „Файненшъл таймс“, Пауъл е направил опит да отвори таен канал за комуникация с Кремъл, тъй като Обединеното кралство и неговите европейски съюзници са се опасявали, че администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп може да пренебрегне техните интереси по темата за Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Великобритания не е проявила желание да изслуша позицията на Русия относно конфликта в Украйна.

„Действително имаше контакт,“ каза Песков. И допълни, че се е провел диалог, „но той не продължи“, без да уточнява кога е станал разговорът.

„Събеседникът говори за позицията на европейците, но липсваше каквото и да било намерение или желание да се изслуша нашата позиция,“ съобщи още Песков. И обобщи: „Предвид невъзможността за събеседване, взаимният диалог се оказа безплоден“.

