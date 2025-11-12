От „Правосъдие за всеки“ на протест с младите лекари и с подалия оставка Обществен съвет за Детската болница

Тази вечер в протеста на „Правосъдие за всеки“ пред Съдебната палата участваха и млади лекари, искащи по-добри условия за реализация в България. Включиха се и подалите оставка представители на Обществения съвет за Детската болница. Припомняме, че по-рано днес парламентът не прие да изслуша здравния министър по казуса с тяхното напускане.

Пред събралото се множество адвокат Петър Славов припомни съвета на покойния доц. Кристиан Таков, който на 7 ноември щеше да навърши 60 години. Той предупреждавал студентите си да внимават с малкия компромис, защото след няколко малки компромиса резултатът е – голяма беля.

Адв. Петър Славов говори и по повод на една законодателна промяна, приета по-рано днес от 51-ото Народно събрание. Призна, че един от защитниците на намиращия се от 8 юли в ареста варненски кмет Благомир Коцев – адв. Ина Лулчева, му обърнала внимание, че в парламента при гласуването на второ четене на измененията в НПК депутатите технически променили едни текстове, с които отпаднала възможността, когато прокуратура с месеци и години разследва един човек по така наречените дела на „трупчета“, адвокатите по тях да поискат те да се гледат от съда.

„Ако това наистина са го направили, то трябват много категорични, радикални и крути мерки!“, изрази възмущението си адв. Петър Славов.

Адв. Велислав Величков разясни, че до този момент при необосновано забавяне на досъдебното производство с по четири, пет години, е можело пострадалите от престъплението или този, който е подал сигнала, да поиска ускоряване на делото от съда – т.е. адвокатът е искал съдът да каже дали има основание толкова да се проточи производството и да задължи прокуратурата да приключи разследването.

С днешната промяна – с техническите редакции – са решили, че ако някой иска да се ускори съдебното производство, то компетентната инстанция, към която той трябва да се обърне, не е съдът, а по-горната прокуратура. Накрая ще се обърнат към Сарафов с въпроса правилно ли са забавили делото или не. И съдът е изключен от контрола, предупреди адв. Величков.

След това той даде думата на представителя на младите лекари – доктор Даниел Кипров, който разказа как в Министерството на здравеопазването набързо била организирана среща, която целяла да изясни проблемите им – нещо, което било доста озадачаващо, предвид факта, че досега такива инициативи нямало, а самите млади лекари и специализанти били внесли на най-високо ниво предложения с конкретни решения по повод исканията им.

Доктор Кипров обясни, че накрая се оказало, че болничните асоциации поканили специализанти от много конкретни лечебни заведения, представляващи една много малка извадка за цялата държава. От тях за изказвания на срещата се били записали само двама, които вместо да представят проблемите си, обяснили, че при тях всичко било абсолютно наред – само цветя и рози.

Доктор Даниел Кипров

Веднага след тях – макар и незаписали се предварително за изказвания – говорили редица млади лекари, които от първо лице разказали за проблемите си – за това, че няма как да започнат работа, ако нямат връзки, ако не си платят по „конкретен ценоразпис“ за място в определени болници, разказа д-р Кипров.

След него говори студентката Василена Димитрова, която се пошегува, че тъй като говори бързо, се надява някой ден да я направят председател на парламентарна комисия – на енергийната или на здравната – без значение. Тя обяви, че предизвиква депутата от „Има такъв народ“ – Павела Митова на дуел за това коя от двете може да говори по-бързо, припомняйки заседанието на председателстваната от нея енергийна комисия, което реално приключи за 28 секунди. По думите на Василена Димитрова случаят е показателен за това колко бързо депутатите могат да приемат един законопроект, когато искат, но в сферата на здравеопазването не им стигнали 7 месеца да приемат промени, с които да решат проблемите на младите лекари.

Институциите работят избирателно, овладяни са отвътре и в правосъдието, и в здравеопазването се използват едни и същи „бухалки“ – заплахи, поставяне в зависими позиции, вътрешно противопоставяне, обясни Димитрова и подчерта, че младите лекари – така наречените представители на поколението Z – „джен зитата“ няма да се дадат толкова лесно. Накрая тя призова всички студенти – без значение в коя сфера – да се присъединят и да подкрепят протестите, защото искат бъдеще за страната си – със здравеопазване, с детска болница, с работещо правосъдие, с работещ парламент. Димитрова покани всички събрали се пред Съдебната палата следващата седмица да подкрепят протеста, който младите лекари ще организират.

По темата с каузата за детската болница говори Надежда Рангелова, председател на фондация „За Доброто“, която подчерта, че за така чаканото лечебно заведение ще са необходими над 1200 лекари. Тя обаче призна, че е абсолютна загадка откъде ще дойдат тези медици, след като министърът на здравеопазването обявява, че младите лекари не са му приоритет.

„След 20 години няма да има лекари и няма да има сестри, които да ни лекуват“, предупреди Рангелова. Тя бе категорична, че протестиращите трябва да спасят бъдещето на децата, за да могат те, от своя страна, да спасят това на възрастните.

„Идвайте тук – все повече и повече, с още по-голям гняв – защото не можем да оставим детското здравеопазване и децата на България да са във водещата статистика в ЕС по детска смъртност“ – призова Рангелова.

Депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Ивайло Мирчев призна: „Всички имаме вина, че тук няма 10 000 души. Трябва да дадем отпор – трябва да сменим стратегията. Трябва да се разгневим, защото парламентът е напът да бъде обезсмислен. Заради това улиците и площадите трябва да са пълни!“ Той предупреди, че заради кражбата, която управляващите готвят за рафинерията в Бургас, случаят с откраднатите 4.7 млрд. лева от КТБ ще бъде абсолютно незначителен.

Ивайло Мирчев

Бившият депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Михал Камбарев призна, че управляващите дотам са докарали нещата, че той вече сравнява България с Уганда – гледа клипчета с полицейско насилие, извършвано в африканската държава и прави аналогии с родината си. Даде пример и че ако преди 1 км магистрала е струвал 1 млн. лева, сега вече – ремонтът на 1 км от третокласен път, като например от Рудозем до Смолян, – струва близо 3 млн. лева. Той цитира кмета на Благоевград – Методи Байкушев, който на предишен протест на „Правосъдие за всеки“ призова всеки участник в него да бъде апостол – да разказва на хората около себе си за злоупотребите, корупцията, наглостта, безочието.

Михал Камбарев

Множеството му отговори с възгласи „Мафия“, а Камбарев допусна, че управляващите усещат, че идва краят им. „Иначе нямаше да правят толкова глупости“, уточни той.

След това на протеста бяха запалени седем фенера – колкото години е мандатът на главния прокурор. Адв. Велислав Величков припомни, че бившият главен прокурор Иван Гешев си е отишъл, когато те са запалили три.

Призна, че когато е говорил с 16-годишния си син за протеста днес, момчето му припомнило, че го води на протести от 4-годишен. И тогава, и сега – недоволството било срещу Делян Пеевски.

„Той ли е толкова умен или вие сте толкова глупави?“ – попитал синът на адв. Величков.

Василена Димитрова

След това протестът се насочи към площад „Орлов мост“, където представителят на „Правосъдие за всеки“ разказа за спомените си от 1990 г., когато участниците в митинг на Съюза на демократичните сили са били близо 1 млн. души. По този повод припомни как това лято подкрепили протеста на студентите от Софийския университет срещу ръста на таксите и заради това очаква, че и те ще се включат в протеста. Призна, че очаква към него да се присъединят и еколозите. Накрая на „Орлов мост“ адв. Величков предостави думата на всеки от протестиращите, който желае да сподели онова, което го вълнува.

Сред взелите думата имаше млади хора от всякакви сфери – студентки по право, мениджър проекти в ИТ-сферата, журналистката Лекси Фльор, отразявала войната в Украйна, която разказа как там хората дори не се органиризат в социалните мрежи – възмутили ги нещо – веднага излизат на улицата – по площадите, пред парламента.

Лекси Фльор

24-годишният Леонардо сподели, че Пеевски превръща съпротивата в клише, за да захрани апатията.

Но нито една наша мечта за свобода не е клише, затова бъдете тук! Викайте и хората около вас да идват на протестите и им давайте надежда, че техните мечти не са клишета“, призова 24-годишният Леонардо.