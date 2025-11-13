РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Депутатите разглеждат промени, с които се забранява на президента да пътува с личния си автомобил

Днес депутатите ще разгледат промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които мнозинството забрани на президента да пътува с личния си автомобил. Предложението е на „ДПС-Ново начало“ и в него се предлага службата за охрана да не може да ползва автомобили на физически лица.

Ще бъде разгледан още законопроект на Министерския съвет, в който НСО се задължава да предостави на администрацията на президентството автомобили, паркинг и възможност за обслужване на превозните средства.

Народното събрание ще обсъди и повторно промените в закона, които се отнасят до назначаването на особен търговски управител на рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, след като бяха върнати от държавния глава Румен Радев.

Очаква се точката да бъде включена извънредно още в началото на днешното пленарно заседание.

Президентът наложи вето върху разпоредби от закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с мотива, че поправките на практика предвиждат непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне към неопределен кръг от трети лица. Това, според Румен Радев, отваря широко вратата за произвол и злоупотреби.

Парламентът ще обсъди на първо четене и два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда. Единият законопроект е внесен от Костадин Костадинов („Възраждане“) и група народни представители, а другият – от Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и депутати от управляващото мнозинство.

Законопроектът на „Възраждане“ предвижда да бъде удължен срокът, в който собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, включително кладенци за собствени нужди, могат да подават заявления за вписване на съоръженията в регистрите към басейновите дирекции. Настоящият срок изтича на 28 ноември 2025 г., а със законопроекта се предлага неговото удължаване с пет години – до 28 ноември 2030 година.

В законопроект, внесен от управляващата коалиция, също се предлага удължаване на срока за регистрация на личните водни източници, но до 2033 г., като целта е да се осигури достатъчно време за подготовка и облекчен режим на регистрация.

В дневния ред на депутатите са и четири законопроекта на първо четене за промени в Кодекса на труда. Единият, внесен от управляващите, и три от „Продължаваме промяната-Демократична България“. Предложението на управляващите предвиждат родителите на деца до 12 г. да могат да работят дистанционно по време на лятната им ваканция.

