Започва санкционирането на търговци за необосновано покачване на цените, проверките се засилват

Започва налагането на санкции при необосновано покачване на цените. Периодът на адаптация, при който институциите правеха единствено предписания, приключи и ефективните проверки са вече в ход. Това стана ясно на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.

Във фокуса на проверяващите са стоките от първа необходимост, като се изисква пълна информация за причините при констатирано увеличение на цените. Проверяват се повече от 250 търговци в цялата страна. Към момента са констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените и вече тече процесът по санкциониране. Желязков акцентира върху спазването на разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото и разпореди допълнително засилване на проверките.

В рамките на Механизма за еврото Националната агенция за приходите ще докладва за наложени санкции, след като бъдат обобщени всички данни. Комисията за защита на потребителите също следи движението на цените и обработва информацията, която предоставят търговците за платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg).

В рамките заседанието беше докладван и ходът на комуникационната кампания за еврото. Вече са проведени над 420 конференции и информационни събития с местни власти, гражданите, бизнеса и уязвими групи на територията на цялата страна – в областни центрове и по-малки населени места. Голяма част от министерствата организираха и участваха в тематични конференции и събития за ефектите от въвеждането на еврото за съответните заинтересовани страни по ресори, като техният брой е близо 90.

Отчетена е позитивна тенденция на обществените нагласи относно приемането на единната европейска валута в резултат на цялостния подход на правителството. С повишаването на информираността нараства делът на българските граждани, подкрепящи изцяло въвеждането на еврото, което е ясен знак за посоката и за нагласите в обществото.