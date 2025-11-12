РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Извършва се проверка по случая с блъснатото от трамвай 11-годишно момиче

Извършва се проверка по случая с блъснатото 11-годишно момиче от трамвай в центъра на София, съобщават от пресцентъра на Столичната община. Прави се преглед на записите от камерите в района, за да се установи как е възникнал инцидентът.

По-рано през деня от СДВР информираха, че детето е карало колело на ул. “Граф Игнатиев” точно преди да стане инцидентът. На място е пристигнала линейка, като медицинският екип оказал помощ, както на момичето, така и на ватмана с 20-годишен опит.

От “Пирогов”, където е транспортирано детето, съобщиха че то е в противошокова зала, като се извършват множество прегледи за уточняване на състоянието му.

От Общината уверяват, че са в постоянна координация с компетентните органи и очакват резултатите от проверката. Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев също е уведомен за случая.

