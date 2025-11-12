Денят по диагонал – 12 ноември 2025 г.

Възможно ли е да получим изключение от американските санкции като Орбан? Унгария успя да си издейства едногодишно изключение от американските санкции върху руския нефт и газ. Дали може да постигне това и България? След като Съединените щати блокираха на 7 ноември сделката за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“, София отново бе изправена пред болезнената истина, че енергийният ни суверенитет е илюзия.

Радостин Василев от МЕЧ изнесе декларация от името на парламентарната си група, в която пусна запис, на който се чуват гласовете на депутата от „Величие“ – Стилиана Бобчева и на Григор Здравков, известен като лидер на „Антимафия“. В началото на декларацията си Василев подчерта, че България ще се възроди не чрез тъмни сделки, а чрез осъзнаване; не чрез нови лъжи, а чрез събуждане на съвестта. Той припомни как преди няколко дни представил пред журналистите в парламента хора, измамени от „групировката“ около Ивелин Михайлов, които се свързали с МЕЧ.

По повод на проекта за бюджет, който никой не харесва (включително вносителите му) се разгоря спор, където реални проблеми и солидни аргументи се оплетоха със заблуди, спекулации, стереотипи и остарели идеологеми. Така се възпроизведе един стар порок, който обаче в днешните условия ще има тежки последици. Разработването и обсъждането на бюджета, който е най-важната краткосрочна политика на държавата, и на други ключови свързани с него политики, се превърна от държавнически акт в примитивно политиканство.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви че председателят на „Ново начало“ Делян Пеевски няма да „вземе рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, както преди него лидерите на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и Кирил Петков не я взеха“. В парламентарните кулоари Борисов обяви, че особеният управител вече е избран и е българин, но името му ще бъде обявено на по-късен етап.

Енергийният министър Жечо Станков взе думата от трибуната на Народното събрание, за да успокои българските граждани за запасите от горива. В данъчните складове има бензин за близо 6 месеца, дизел – за 4 месеца, а авиационно гориво – за следващите 2 месеца. Изброявайки държавните запаси от горива, министър Станков уточни, че умишлено не споменава пропан-бутана, защото по време на среща с представители на Българската петролна и газова асоциация те са го уверили, че се внасят огромни количества от различни пазарни участници и всякакви нужди ще бъдат покривани.

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 7 ноември Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Държавният глава смята, че промените в този документ водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.