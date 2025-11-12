Работодателите отново няма да участват в обсъждането на Бюджет 2026 в НСТС

Работодателските организации няма да участват в насроченото за четвъртък – 13 ноември, заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което трябваше да се обсъди със социалните партньори проектът на Бюджет 2026, съобщават в позиция до медиите от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща национално представените работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

От асоциацията уточняват, че по този начин не заемат определена политическа позиция и по принцип се разграничават от всякакви политически инициативи.

„Вече нееднократно декларирахме, че с настоящия проект на държавен бюджет за 2026 година се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България. Напротив, предвижда се увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (което води до над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд „Пенсии“) и двукратно повишаване на данъка върху дивидента. Така ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера, включително ново двуцифрено увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност и отбрана“ и „Висше образование“, аргументират се представителите на бизнеса.

Работодателските организации веднъж вече бойкотираха заседание на НСТС, насрочено за 5 ноември, заради което се забави приемането на проектобюджета от Министерския съвет и внасянето му в Народното събрание. Правителството можеше да гласува проекта, защото НСТС има само консултативни функции, но управляващите решиха да убедят работодателите, че няма как да се избегнат предлаганите промени.

На 6 ноември Бойко Борисов и Теменужка Петкова се срещнаха с представители на бизнеса в централата на ГЕРБ.