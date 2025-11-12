Желязков съобщи, че България очаква още 1,6 млрд. евро по ПВУ до края на годината

Правителството очаква до края на годината Европейската комисия (ЕК) да изплати третия транш от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), който е близо 1.6 млрд. евро. Това обяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.

По думите на премиера получените вчера по ПВУ 440 млн. евро били признание от ЕК за изпълнените цели по второто плащане. Миналата седмица ЕК съобщи, че е решила да задържи 215 млн. евро от поисканата сума, тъй като законът за избора на членове на антикорупционната комисия не гарантира политическата им независимост.

„Това е първото плащане от три години насам по ПВУ и то настъпва тогава, когато остава по-малко от една година до края. Това плащане показва, че България, когато има политическа воля, желание и необходимата експертиза, може да убеди ЕК в същото. Може да не сме от най-говорещите правителства, но със сигурност сме от най-ефективните“, самопохвали се Желязков.