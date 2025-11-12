Издадена е виза за проектиране на основен ремонт и реставрация на сградата на Народното събрание

Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столична община е издало виза за проектиране на основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване на функционалността на сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ 2. Това става ясно от публикация на кмета на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков.

Той съобщава за поставени от НАГ ограничения за извършването на предвидените дейности. „Не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси с цел промяна на външния обем на сградата“, посочва Трайков.

Той допълва, че преди одобряването на инвестиционния проект, визата за ремонта трябва да бъде съгласувана с Министерство на културата.

„Приятен ден, избягвайте да минавате под стрехите на Народното събрание“, предупреждава той.