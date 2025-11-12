Стотици компании от ХВП сектора от три континента се събират в София

Периодът от 12 до 15 ноември се очертава като един от най-важните през 2025 г. за хранително-вкусовия сектор. „Интер Експо Център“ отваря врати за Международните хранителни изложения МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show. В бизнес формата се включват стотици участници от три континента, а посетителите се очаква да надхвърлят 24 000. За първи път се разгръщат специализираните платформи HOT RELEASE EXPO, DIGITAL BOX и МАTCHMAKING PLATFORM.

Всички тези събития ще посрещат посетители в столичния „Интер експо център“ всеки ден между 10:00 и 18:30 часа, а на 15 ноември – до 16:00 часа.

Международните хранителни изложения ще обединят стотици участници от Европа, Азия и Африка. Щандове ще разположат фирми от България, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Косово, Република Северна Македония, Полша, Германия, Италия, Испания, Австрия, Литва, Шри Ланка, Египет, Виетнам, Индонезия, Украйна. Силен е и интересът към колективните участия на Индонезия, Виетнам и Италия.

Форматът привлича вниманието на производители, дистрибутори, търговци,

представители на технологични компании, търговски вериги, складови бази, опаковъчни и преработващи предприятия, логистични центрове. Те откриват машини, технологии за производство, преработка и съхранение, роботизирани, опаковъчни, транспортни, логистични и дигитални решения, софтуер, лабораторно и складово оборудване, суровини, консумативи, почистващи системи и други.

МЕСОМАНИЯ акцентира на месопреработвателната промишленост, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО върху млекопреработката и млечните продукти, БУЛПЕК в хлебопроизводството и сладкарството, ИНТЕРФУД&ДРИНК – процесите в ХВП, а Wine&Spirits Show среща с виното, високоалкохолните напитки и крафт предложенията.

В DIGITAL BOX компаниите разгръщат потенциала на дигиталното пространство за ХВП. Представят се идеи за маркетиране, брандинг, онлайн реклама, софтуер и други.

МАTCHMAKING PLATFORM е новата дигитална платформа за договаряне,

която „Интер Експо Център“ представя. Изложителите установяват селективно контакти с посетители, презентират продукти и подготвят предварителни оферти към контрагентите, които са част от цялостната екосистемата на изложението. Така се предоставя нова перспектива за бърз и ефективен трансфер на информация и технологии за още по-ефикасно участие в търговското изложение.

Събития за храната и здравето, пица шампионат, благотворителен формат и още

Освен възможности за бизнеса, Международните хранителни изложения дават възможност за професионално усъвършенстване и идейно надграждане чрез съпътстващата си програма.

Форумът за женско здраве „Храна и здраве“ среща на 15 ноември публиката с водещи имена от медицината, диетологията, психологията, психотерапията, здравословния начин на живот. Програмата е толкова наситена, а интересът голям, че форумът ще протече паралелно в две от конгресните зали на „Интер Експо Център“ – Витоша и Родопи. Събитието реализират Момичетата от града и „Интер Експо Център“.

Международният пица шампионат на 12 и 13 ноември и благотворителното събитие „Деца помагат на деца“ организира Bulgarian Association Pizzaioli. Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите ще проведе отново дегустационното соаре „Хляб, вино и малко шоколад“. Присъстващите отново ще се разходят и по БулевАРТ на вкусовете. Най-добрите продукти и опаковки ще бъдат отличени с наградите „Приз Пак“ и конкурса „Златен медал“.