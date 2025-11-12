Администрацията на Тръмп иска да промени правилата за гласуване на акционерите

Според The ​​Wall Street Journal, Белият дом обмисля мерки за промяна на правилата за гласуване на акционерите и пълномощниците в американски компании.

Съобщава се, че „служители на администрацията на Тръмп обсъждат поне една изпълнителна заповед, която би ограничила дейността на консултантските фирми, използващи пълномощници“. Тези фирми, включително ISS и Glass Lewis, съветват акционерите как да гласуват по различни въпроси – от бонуси за ръководители до екологични цели.

Дейностите на консултантските фирми вече са предизвикали критики от ръководството на няколко големи американски корпорации, като Tesla и JP Morgan Chase, които не винаги са доволни от начина, по който гласуват акционерите им, когато следват съветите им.

Илон Мъск ги нарече „корпоративни терористи“, докато главният изпълнителен директор на JP Morgan Джейми Даймън заяви, че препоръките им може да са предубедени поради конфликт на интереси.

Освен това, администрацията на Тръмп може да ограничи правото на глас на индексните фондове, „стремейки се да ограничи влиянието на гиганти като BlackRock, Vanguard Group и State Street“. Тези три финансови фирми колективно държат приблизително 30% от акциите на много от най-големите публично търгувани американски компании от името на своите клиенти.