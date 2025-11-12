Бележките ни по Бюджет 2026 се игнорират, каза Мария Минчева от БСК

На бизнеса се налагат нови задължения, които въвеждат значителна административна и финансова тежест и ще рефлектират в повишаване на цените. За това предупреди заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева в предаването „Тази сутрин“ на бТВ. Разходите само от увеличаването на осигуровките с 2 процентни пункта надхвърлят 1 милиард лева.

От Българската стопанска камара настояват да бъдат преразгледани увеличението на осигуровките с 2 процентни пункта и двойното увеличение на данък дивидент. Освен това, бизнесът е против въвеждането на допълнителни регулации за превозите с висок фискален риск и задължителния специален софтуер за следене на продажбите.

„Само преди няколко месеца гласувахме бюджет, при коренно различна прогноза. Бележките ни се игнорират“, коментира Мария Минчева, като изрази съмнение в реализацията на заложените приходни мерки на фона на увеличаващи се регулации и разходи.

В контекста на бъдещото присъединяване към еврозоната, заместник-председателят на БСК призова за по-дълбоки структурни реформи. Според Мария Минчева, освен оптимизация на държавните разходи, е необходимо премахване на автоматичната връзка между минималната и средната работна заплата, за да се предотвратят нежелани инфлационни ефекти.