Доброволното пенсионно осигуряване е достъпно за всеки. Обикновено младите не мислят толкова напред – за времето, когато ще са пенсионери. Но то идва неусетно и тогава много хора се изправят пред срив на доходите и влошаване на жизнения стандарт. За да се справим с този проблем са помислили от пенсионноосигурителното дружество „Алианц България“ и „УниКредит Булбанк“.

Днес те представиха своето ново дигитално решение за сключване на договор за доброволно пенсионно осигуряване чрез мобилното приложение на „УниКредит Булбанк“.

Тази услуга позволява на клиентите на „Булбанк Мобайл“ да сключват изцяло онлайн договор за допълнително пенсионно осигуряване. Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ в „УниКредит Булбанк“ отбеляза, че такава услуга чрез приложение за мобилно банкиране е достъпна за първи път в България.

Появата му е логичен резултат от случващото се у нас и в Европа и очертаващата се мега тенденция – възрастта расте и хората в пенсионна възраст стават все повече. От „Булбанк Уникредит“ й обръщат сериозно внимание.

А очакваното увеличаване на продължителността на живота в Европа през следващите десетилетия поставя въпроса за т.нар. „икономика на дълголетието“. В същото време доброволното пенсионно осигуряване е сред основните инструменти за осигуряване на стабилни доходи в напреднала възраст. Прогнозите са, че до 2050 година делът на хората над 50-годишна възраст ще се удвои, а средната продължителност на живота ще нарасне с 4.5 години.

Генов отбеляза, че

у нас тази възможност за осигуряване не е много популярна –

например, 1.5% от всички спестявания на българите са в пенсионни планове. Но с такива дигитални решения като това на „УниКредит Булбанк“ и ПОД „Алианц България“ ще бъдат привлечени и по-младите хора. И така тази форма на инвестиция ще става все по-достъпна и широко използвана.

Главният изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“ Владислав Русев подчерта, че пенсионната система на България е добра и се нарежда на 11-то място сред 71 изследвани държави в проучването Allianz Global Pension Report 2025. Но, данните у нас показват, че добрият й дизайн не е достатъчен, ако българите продължават да разчитат само на първия и втория стълб.

По данни на дружеството активите, управлявани във фонда за доброволно пенсионно осигуряване, са нараснали с 90 процента спрямо 2015 г. до 1.6 млрд. лева към края на първото полугодие на тази година. В същото време паричните средства в универсалните пенсионни фондове са се увеличили с 226%, достигайки 25 млрд. лева. Причината за това е основно задължителният характер на втория стълб. В момента всеки, който започва работа веднага се включва в някой от универсалните пенсионни фондове.

Повод за гордост за България може да бъде факта, че в Германия тази система все още не е въведена.

Изпълнителният директор на ПОД „Алианц България“ Цветомир Илиев отбеляза

ниското проникване на доброволното пенсионно осигуряване,

в което са вложени около 1.5% от общите спестявания на българите. За сравнение, банковите депозити вече са над 92 млрд. лева, а инвестициите в акции, облигации и инвестиционни фондове – около 10.6 млрд. лева. А активите, вложени в инвестиционни застраховки, възлизат 2.1 млрд. лева.

Експертите от пенсионноосигурителното дружество „Алианц България“ и „УниКредит Булбанк“ представиха и предимствата на доброволните пенсионни фондове. От една страна, това е баланс между сигурност и доходност, която е по-висока от банковите депозити. Те са с по-нисък риск в сравнение с инвестициите в капиталовия пазар, където има и спадове и възходи.

При инвестиране в доброволното пенсионно осигуряване може да се ползва данъчно облекчение.

Сред другите предимства е липсата на годишна такса, възможността парите по партидата да се получат и от законните наследници и от наследници по избор.

Така че бъдещето е в нашите ръце. Всеки знае, че не е важно колко голяма е пенсията, а колко време ще я ползваш. И колкото по-рано всеки започне да инвестира в своето бъдеще, толкова по-добре. И сам създава възможността да живее по-добре и да разчита на себе си, а не на близките си.