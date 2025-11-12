Жечо Станков успокои гражданите за запасите от горива от трибуната на Народното събрание

Енергийният министър Жечо Станков взе думата от трибуната на Народното събрание, за да успокои българските граждани за запасите от горива. В данъчните складове има бензин за близо 6 месеца, дизел – за 4 месеца, а авиационно гориво – за следващите 2 месеца. Станков излезе да говори пред депутатите, след като в дневния ред на парламента Ивайло Мирчев от ПП-ДБ и група народни представители предложиха отделна точка за провеждане на изслушване в закрито заседание на премиера Росен Желязков, на министъра на енергетиката Жечо Станков, на министъра на икономиката – Петър Дилов и на и. ф. председател на ДАНС – Деньо Денев – по повод приетата преди дни законодателна промяна, разширяваща правомощията на особения управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Изброявайки държавните запаси от горива, министър Станков уточни, че умишлено не споменава пропан-бутана, защото по време на среща с представители на Българската петролна и газова асоциация те са го уверили, че се внасят огромни количества от различни пазарни участници и всякакви нужди ще бъдат покривани.

„В експертната група ние разиграваме всички възможни сценарии и при необходимост на внос от готови продукти, имаме достатъчно входни точки, за да може да бъде обезпечено захранването с горива в страната и то да бъде миксирано, ако е необходимо, с част от резерва„, добави енергийният министър.

Станков добави, че когато е дошъл днес в парламента, е стиснал ръката на Николай Денков, от чието предишно правителство е използвал цялата налична информация по казуса с института на особения управител, въведен по негово време.

Функцията на особен управител, която беше въведена тогава, имаше една основна цел – при забрана на внос на суров петрол с руски произход и при очаквано „съдействие“ от страна на мениджмънта на рафинерията, държавата да има възможност да сложи собствено управление, което да може да оперира и да внесе спокойствие за доставките на горива, обясни Жечо Станков.

„В момента обаче сме в коренно различна хипотеза“, уточни енергийният министър и добави: Мениджмънтът – дори да иска да изпълнява своите функции – заради санкциите след 21 ноември ще бъде поставен в ситуация, след която самият банков сектор няма да може да го обслужва. Именно заради това е новата функция и новите задачи, заложени в приетите законодателни промени, които ще дадат възможност на държавата да гарантира доставките във времето.

Сегашният управител няма как да ограничи плащанията към компанията – майка, а новият особен управител ще направи именно това. Това ще позволи по време на преговорите България да изпълни основната си задача, която й е поставена във връзка със санкциите срещу „Лукойл“.

По отношение на договарянето на дерогация за България от американските санкции срещу „Лукойл“ министър Станков отбеляза, че са проведени множество срещи с цел нейното изискване – както в страната, така и извън нея, така и онлайн – с представители на OFAC, на Европейската комисия, на правителството на САЩ и от Белия дом.

Жечо Станков отбеляза, че нашите партньори са ни приветствали за бързия анализ, който сме направили, искайки дерогацията.

„Дипломацията обича тишината. Днес си позволявам да наруша тази тишина единствено и само защото част от вас и от анализаторите се опитват да всеят страх в българските граждани. Тази тишина не трябваше да бъде нарушавана, докато не се договори абсолютно всичко, а нищо не е договорено, докато всичко не е договорено – крилата фраза, която успях да науча от Йежи Бузек, председателят на енергийната комисия в Европейския парламент по време на триалозите, които провеждаха до посред нощ. Бъдете сигурни, че действията, които предприема правителството, са единствените възможни и най-адекватни, за да гарантираме енергийната сигурност на страната„, призна енергийният министър.

Той добави и че днес се е запознал с поста на президента Румен Радев във „Фейсбук“, с който държавният глава, според Станков, се опитвал през социалните мрежи да дава съвети на OFAC.

„Към този момент най-важното е всички институции да се обединим в една обща цел и тя е да бъде получена дерогацията в максимално кратки срокове. Действията ни в момента трябва да бъде продиктувани от Конституцията, ако щете и от личните убеждения на президента, но това трябва да се случи в срокове, които да дадат шанс да не бъде застрашена енергийната сигурност на страната„, заключи енергийният министър.