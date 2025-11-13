Борисов увери, че България ще получи дерогация за „Лукойл“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува президента Румен Радев за решението му да върне със закъснение за ново разглеждане в парламента промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с разширяването на правомощията на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България. Пред медиите в парламентарните кулоари, Борисов гарантира, че България ще получи дерогация за горивата, защото страната ни е „надежден партньор на САЩ и ОФАК, които ни приветстваха„.

„Миналият петък се взе решението и можеше президентът да го върне веднага. С една седмица се намали времето ни за реакция. Ветото върху закона за особения управител на „Лукойл“ ще бъде преодоляно, за да се успокоят хората в България. Другият понеделник, вторник, ще имаме решение. Убеден съм, че ще получим дерогация„, подчерта водачът на герберите.

Вчера Борисов заговори за „поверително“ писмо, без да уточнява от кого е, което е изпратил до държавния глава Румен Радев. Днес той отново повдигна темата като заяви: „В писмото, което имаме, казват, че съгласно нашето законодателство и това, че са почти сигурни, че ще има вето – не са го написали така, но аз така го тълкувам – сега това вето ще забави процедурата с 1 седмица. (…) Писмото е от чичо ми.“

От думите на лидера на ГЕРБ стана ясно още, че е помолил финансовия министър Теменужка Петкова да говори с двете банки, които обслужват бензиностанции „Лукойл“ и искат предварително да вкарат в сила забраната.

Водачът на герберите не отрече, че е възможно Русия да съди България за решението да продаваме активи на „Лукойл“. „Аз ще държа във всички случаи да се направи „дилиджънс“ (превод от английски – усърдие) и да се знае. В случая е лесно, защото отдавна се знае, че „Лукойл“ се продава и много кантори по света са дали своето становище“, каза той и заяви, че цената на рафинерията в Бургас варира между 2-2,5 млрд. евро.

„Във всички случаи тези пари трябва да се платят, да се сложат в замразена сметка и един ден когато отношенията между САЩ и Русия се възстановят и после дойде някой като Горбачов президент – да бъдат убедени, че никой не им е национализирал, заграбил и откраднал рафинерията. Че техните инвестиции са абсолютно запазени, така че да има един плавен преход в една такава голяма собственост„, заяви Борисов.

Обърна се и към критиците на решението за вкарване на особен управител в „Лукойл Нефтохим България“ и каза, че това не са го поискали управляващите, а САЩ, налагайки санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“.

Народният представител отново каза, че е бил в британското посолство, където е преговарял над 40 минути за сваляне на санкциите по „Магнитски“ на „всички българи, включително Румен Овчаров“.

Бюджет 2026

Борисов потвърди, че днес управляващите ще задвижат бюджетната процедура. „Чакахме да приемат бюджета на САЩ. Днес като има бюджет на САЩ, в 11.00 часа ще го приеме Министерският съвет и днес ще го внесе в парламента. Ние сме много свързани, повече се интересуваме какво има там. Днес ще го вкараме и до края на годината ще имаме бюджет в евро„, заяви лидерът на ГЕРБ.

Извънредното заседание на социалните партньори за бюджета за днес беше отменено, съобщиха вчера от правителствената пресслужба, след като работодателите повторно отказаха да участват в обсъждане на бюджета в Националния съвет за тристранно сътрудничество. В съобщението се посочва още, че правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.