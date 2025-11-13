Работодателските организации ще оказват натиск на всички комисии в парламента, обсъждащи бюджета

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал Румен Радев обяви в ефира на Би Ти Ви, че работодателските организации няма да организират протест срещу съставянето на бюджета, но ще влизат във всички комисии на Народното събрание, които ще го обсъждат, за да оказват натиск да не се увеличава данъчно-осигурителната тежест.

Припомняме, че Асоциацията, заедно с останалите три национално представени работодателски организации обявиха, че няма да участват в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес, тъй като не са съгласни с намеренията за увеличаване на осигуровките.

Румен Радев припомни, че когато се съставяло правителството „Желязков“, работодателите получили уверение, че няма да има промяна в данъчно-осигурителния модел.

Той добави и че четирите работодателски организации предложили различни варианти на план-сметката за догодина без увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, но със съкращаване на разходите и по-малък ръст на заплатите в публичния сектор. Управляващите обаче по никакъв начин не отговорили на предложенията им. Дори когато работодателите искали да се срещнат с подготвящите бюджета, им било обяснено, че това не е бюджет на ГЕРБ-СДС, а на цялата коалиция.

Днес предстои правителството да одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи кабинета, но без съгласуването им в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

След като вчера работодателите повторно отказаха да участват в обсъждането на бюджета в Националния съвет за тристранно сътрудничество, извънредното заседание на социалните партньори за бюджета, което трябваше да се проведе днес, беше отменено.

Припомняме, че на 5 ноември работодателите също отказаха да влязат на заседанието на тристранката, на което трябваше да се обсъдят трите проектобюджета – на държавата, на НЗОК и на Държавното обществено осигуряване.

Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, дава ясна оценка за отношението им към бюджета, обявиха вчера от правителството.

На 11 ноември, председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева каза след среща с президентите на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров и на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов, че в бюджета няма нищо, което да е консенсусно между работодатели и синдикати.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) заяви вчера, че нееднократно са декларирали, че с настоящия проект на държавен бюджет за 2026 година се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България.

Според Асоциацията развитието на бюджетната процедура не предполага реален дебат, търсене и намиране на оптимални решения в настоящия момент. Така работодателите обясниха причината организациите, обединени в АОБР, да не участват в извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, насрочено за днес.

Нашата отговорност е да защитим конкурентоспособността на българската икономика, а не да участваме в процес, който игнорира реформи и продължава неефективното харчене, включително на финансови средства, взети на заем, отбелязаха от АОБР.

От друга страна синдикатите смятат проектобюджета за 2026 г. за възможен. Според президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров бюджетът щадящо натоварва бизнеса и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които са в голяма степен приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи.