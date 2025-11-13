Парламентът заложи в програмата си законопроекта за особения управител в „Лукойл“, върнат от президента Радев

С гласовете на управляващото мнозинство депутатите включиха в дневния си ред обсъждане на върнатия от президента Румен Радев Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Този законопроект разширява правомощията на особения управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“. Държавният глава му наложи вето и го върна за ново обсъждане. Това беше законопроектът, гласуван в енергийната комисия за рекордните 27 секунди на 7 ноември.

В дневния ред на парламента за днес е още първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.

Преди да започне обсъждането на върнатия от Румен Радев законопроект, бяха прочетени две декларации – от „Величие“ и от „Възраждане“.

В първата Мария Илиева от „Величие“ обяви, че парламентът не е разследващ орган и че Радостин Василев от МЕЧ ще отговаря пред съда за това, че е разпространил публично нейни лични данни. Бе категорична, че не е извършвала документна измама и че лично е подписала документите, с които е била регистрирана като народен представител. Василев, нарушавайки правилника на Народното събрание, обяви, че той само е изнесъл информация, която е подадена като сигнал в Прокуратурата.

Втората декларация бе изчетена от Димо Дренчев, който призова управляващите да се откажат от въвеждането на заложения с държавния бюджет софтуер за търговците СУПТО. По думите му с него се очаква в хазната да влязат допълнителни 320 млн. евро. Той обаче бе категоричен, че мярката ще доведе до фалити на малките магазини, които няма да имат възможност да си позволят подобен разход. Освен това изрази съмнение, че НАП трябва да разполага с толкова подробна търговска информация, която би могла да се използва за натиск върху бизнеса.