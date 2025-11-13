Citigroup е плучила благословията на Путин да продаде останките от руския си бизнес

Руският президент Владимир Путин е подписа заповед, с която одобрява продажбата на банковите операции на Citigroup („Ситигруп“) в Русия – една от най-големите чуждестранни банки на територията на страната, която обслужваше руския бизнес на големи американски фирми. Купувачът е Renaissance Capital – част от свиващия се пул руски банки, които не са под западни санкции, според правителствено съобщение, публикувано на 12 ноември на уебсайта на Кремъл. Указът на руския лидер е ключова стъпка в дълго планираното излизане на американската банка от руския пазар, въпреки че документът не предлага допълнителни подробности за условията или оценката на сделката.

В отговор на отлива на чуждестранни компании, Путин издаде разпореждане, изискващо одобрение от Кремъл за всички продажби, включващи субекти от „неприятелски“ държави. То налага големи отстъпки от реалната стойност на активите и задължителни вноски в държавния бюджет на Русия като условие за чуждестранните фирми, които искат да напуснат страната.

„Ситигруп“ обяви за първи път планове за прекратяване на своите потребителски и търговски банкови операции в Русия през август 2022-а след нахлуването на руски войски в Украйна. Банката обяви, че очаква в отговор да бъде натоварена с такси в размер на приблизително 170 милиона долара. Оттогава тя постепенно намалява локалната си дейност на фона на затягащите се ограничения за западните фирми.

„Ситибанк“ спря услугите с дебитни карти, паричните преводи, тегленията от банкомати и транзакциите чрез системата за по-бързи плащания на „Банк России“ през миналата година и затвори и последния си клон на дребно през ноември 2024-а.

Междувременно, натискът върху институцията да излезе от руския пазар се засилваше. Появиха се и съобщения, че Министерството на правосъдието на Съединените щати, ФБР и американската данъчна агенция IRS са разследвали „Ситигруп“ заради връзките й със санкционирания руски милиардер Сюлейман Керимов. В отговор, банката поясни, че се придържа към строги стандарти за спазване на наказателните мерки и прекратява по-голямата част дейността си в Русия.

„Към 2025 г. единствените операции на банковата група на руска земя са били строго необходимите за изпълнение на останалите ѝ законови и регулаторни задължения“, се отбелязва в изявление на уебсайта на компанията.

Само шепа западни банки работят в Русия, осигурявайки връзка със западната финансова система за останалите там западни предприятия. Най-големите са австрийската „Райфайзен банк интърнешънъл“, италианската „Уникредит“ и унгарската ОТП.

След новината, акциите на „Ситигруп“ се повишиха с 0.44% в търговията преди отварянето на борсата на 12 ноември.