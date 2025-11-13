РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Citigroup е плучила благословията на Путин да продаде останките от руския си бизнес

Citigroup е получила благословията на Путин да продаде останките от руския си бизнес

Руският президент Владимир Путин е подписа заповед, с която одобрява продажбата на банковите операции на Citigroup („Ситигруп“) в Русия – една от най-големите чуждестранни банки на територията на страната, която обслужваше руския бизнес на големи американски фирми. Купувачът е Renaissance Capital – част от свиващия се пул руски банки, които не са под западни санкции, според правителствено съобщение, публикувано на 12 ноември на уебсайта на Кремъл. Указът на руския лидер е ключова стъпка в дълго планираното излизане на американската банка от руския пазар, въпреки че документът не предлага допълнителни подробности за условията или оценката на сделката.

В отговор на отлива на чуждестранни компании, Путин издаде разпореждане, изискващо одобрение от Кремъл за всички продажби, включващи субекти от „неприятелски“ държави. То налага големи отстъпки от реалната стойност на активите и задължителни вноски в държавния бюджет на Русия като условие за чуждестранните фирми, които искат да напуснат страната.

„Ситигруп“ обяви за първи път планове за прекратяване на своите потребителски и търговски банкови операции в Русия през август 2022-а след нахлуването на руски войски в Украйна. Банката обяви, че очаква в отговор да бъде натоварена с такси в размер на приблизително 170 милиона долара. Оттогава тя постепенно намалява локалната си дейност на фона на затягащите се ограничения за западните фирми.

„Ситибанк“ спря услугите с дебитни карти, паричните преводи, тегленията от банкомати и транзакциите чрез системата за по-бързи плащания на „Банк России“ през миналата година и затвори и последния си клон на дребно през ноември 2024-а.

Междувременно, натискът върху институцията да излезе от руския пазар се засилваше. Появиха се и съобщения, че Министерството на правосъдието на Съединените щати, ФБР и американската данъчна агенция IRS са разследвали „Ситигруп“ заради връзките й със санкционирания руски милиардер Сюлейман Керимов. В отговор, банката поясни, че се придържа към строги стандарти за спазване на наказателните мерки и прекратява по-голямата част дейността си в Русия.

„Към 2025 г. единствените операции на банковата група на руска земя са били строго необходимите за изпълнение на останалите ѝ законови и регулаторни задължения“, се отбелязва в изявление на уебсайта на компанията.

Само шепа западни банки работят в Русия, осигурявайки връзка със западната финансова система за останалите там западни предприятия. Най-големите са австрийската „Райфайзен банк интърнешънъл“, италианската „Уникредит“ и унгарската ОТП.

След новината, акциите на „Ситигруп“ се повишиха с 0.44% в търговията преди отварянето на борсата на 12 ноември.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени