Макрон иска да покани Си Дзинпин на срещата на върха на Г-7 във Франция

Френският президент Еманюел Макрон планира да покани китайския президент Си Дзинпин на срещата на върха на Г-7 през 2026 г., съобщава Bloomberg.

Според източници, идеята за покана на китайския лидер на срещата на върха на Г-7, която ще се проведе във Франция, в момента се обсъжда при закрити врати. По този начин Париж се стреми да засили международното си влияние и се готви „за ключови дипломатически стъпки“.

Междувременно самият президент Еманюел Макрон планира да посети Китай през декември.

Елисейският дворец подчерта, че Париж е ангажиран с развитието на сътрудничеството с големи държави, желаещи да допринесат за стабилизирането на глобалните процеси.

Според Bloomberg, Макрон се стреми да преосмисли формата на Г-7, който губи своята актуалност и изключва държави, с които президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да се ангажира.

Преди това френският президент Еманюел Макрон призова Бразилия и Китай да окажат натиск върху Русия за разрешаване на украинския конфликт.

По-рано Макрон възлагаше надежди на Си Дзинпин да донесе мир в Украйна.