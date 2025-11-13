РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Нова стратегия с витамин D намалява риска от втори сърдечен удар наполовина

Популярна хранителна добавка с витамини може да има нежелан ефект върху здравето

Ново проучване показва, че оптимизирането на нивата на витамин D3 след сърдечен удар може драстично да намали риска от повторен инфаркт. Изследователите открили, че когато добавките се прилагат внимателно и дозите се коригират така, че да се достигнат целеви нива, пациентите получават значителни ползи без допълнителни рискове.

Персонализираният подход работи

Ново изследване на кардиолози от Intermountain Health в Солт Лейк Сити показва, че персонализиран метод за прием на витамин D3 може значително да намали вероятността от втори сърдечен удар при пациенти, които вече са преживели един.

В голямо рандомизирано клинично проучване учените установили, че стратегията „цел за лечение“ – при която нивата на витамин D се измерват редовно и дозите се коригират, за да се достигне оптимален диапазон – намалява риска от нов инфаркт с 50 процента.

Резултатите бяха представени на Научната сесия на Американската кардиологична асоциация 2025 в Ню Орлиънс.

„Не наблюдавахме никакви неблагоприятни ефекти при прилагането на по-високи дози витамин D3, но видяхме значително намаляване на риска от повторен инфаркт, което е изключително обнадеждаващо,“ казва д-р Хайди Мей, водещ изследовател. „Въпреки че резултатите са обещаващи, предстои допълнителна работа, за да потвърдим тези открития.“

Промени в начина на живот и недостиг на витамин D

sarcze vitamin d

Смята се, че между половината и две трети от световното население имат недостатъчни нива на витамин D.

В миналото хората са получавали достатъчно витамин D чрез редовно излагане на слънце. Днес обаче промяната в начина на живот и препоръките за ограничаване на слънчевите бани с цел предпазване от рак на кожата са довели до по-малко време на открито. Затова поддържането на здравословни нива на витамин D често зависи от алтернативни източници – най-вече добавки с витамин D3.

Докато много наблюдателни проучвания свързват ниските нива на витамин D с по-лошо сърдечно здраве, по-ранните клинични изпитвания с еднакви дози добавки не показаха подобрение на риска от сърдечносъдови заболявания. Това накара екипа на Intermountain да се запита дали не е по-ефективно да се постигне определено ниво на витамин D в кръвта, вместо просто да се дават стандартни дози на всички пациенти.

Как е проведено изследването

Проучването TARGET-D включва пациенти от април 2017 до май 2023 г. – общо 630 пациенти от Intermountain Health, преживели сърдечен удар в рамките на месец преди включването им. Участниците били проследявани до март 2025 г.

Пациентите били разделени на две групи:

  • такива без контрол на нивата на витамин D3;
  • и такива с целенасочено лечение за достигане на ниво над 40 нанограма на милилитър (ng/mL).

Около 85% от пациентите първоначално имали недостатъчни нива (<40 ng/mL). Повече от половината от тях се нуждаели от начална доза от 5 000 международни единици (IU), докато обичайните препоръки са между 600 и 800 IU.

Нивата на витамин D при лекуваните пациенти се проверявали веднъж годишно, а при тези с по-ниски стойности – на всеки три месеца, като дозата се коригирала до достигане на целевото ниво.

Изследователите проследили кой от пациентите е получил последващи сериозни сърдечносъдови събития (инфаркт, хоспитализация за сърдечна недостатъчност, инсулт или смърт).

От всички 630 участници 107 преживели голямо сърдечно събитие. Не е установена значителна разлика между групите по отношение на общите сърдечносъдови събития (MACE), но рискът от втори инфаркт бил намален наполовина при пациентите с целенасочено управление на витамин D.

Екипът на д-р Мей планира по-мащабно клинично проучване, за да потвърди тези резултати и да провери дали целенасоченото управление на витамин D може да намали риска и от други сърдечносъдови заболявания.

Четете още: Най-добрите храни, които ви дават енергия през целия ден

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени