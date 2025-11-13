РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност изслушва Деньо Денев

деньо денев

Парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност ще изслуша единствения кандидат за председател на ДАНС — временно изпълняващия длъжността Деньо Денев. Той е номиниран повторно на 5 ноември, след като президентът Румен Радев отказа да издаде указ за предишното му назначение.

В отговор управляващите внесоха промени в закона, с който отпадна президентският указ. Текстовете минаха скоростно въпреки наложеното вето.

След това управляващите написаха и приеха процедурни правила, по силата на които Денев може официално да оглави службата до края на седмицата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени