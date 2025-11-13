Парламентарната комисия по вътрешна сигурност изслушва Деньо Денев

Парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност ще изслуша единствения кандидат за председател на ДАНС — временно изпълняващия длъжността Деньо Денев. Той е номиниран повторно на 5 ноември, след като президентът Румен Радев отказа да издаде указ за предишното му назначение.

В отговор управляващите внесоха промени в закона, с който отпадна президентският указ. Текстовете минаха скоростно въпреки наложеното вето.

След това управляващите написаха и приеха процедурни правила, по силата на които Денев може официално да оглави службата до края на седмицата.