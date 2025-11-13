РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Петото издание на Глобалния форум на жените 2025 е днес в София

Глобален форум на жените лидери 2025

Петото издание на Глобалния форум на жените лидери – едно от най-очакваните събития, организирани от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), ще се проведе днес, 13 ноември, в Гранд Хотел Милениум – София, съобщиха от организаторите – Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ).

Темата на тазгодишното издание на форума е „Бързо и яростно променящ се свят. Жените „зад волана”. На фокус ще бъде еволюираща роля на жените в съвременната динамична обстановка от икономическа и технологична гледна точка, както и в контекста на сигурността в световен мащаб.

Цветанка Минчева, председател на СЖББ и главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“ ще открие събитието.

Гледайки към бъдещето, форумът ще постави светлината на прожекторите върху:

  • Обединяващата роля на жените в днешния разпокъсан свят
  • Бързата технологична промяна – рискове и възможности за жените
  • Уменията и лидерството за бъдещето
  • Ролята на жените в сигурността

Министър-председателят Росен Желязков ще приветства делегатите в петото издание на Глобалния форум на жените лидери, обявиха от правителствената информационна служба.

