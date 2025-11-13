Столичният общински съвет ще обсъди поскъпването на зоните за паркиране

На редовното си заседание от 10.00 часа Столичният общински съвет ще обсъди поскъпването на зоните за платено паркиране. Като точка 1 и 2 от дневния си ред общинските съветници ще разгледат промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община.

Поскъпването на зоните е по предложение на кмета на София Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и група общински съветници. Предлага се едно и също работно време на зоните – от 8:30 до 20:30 ч., включително в неделя за синята зона, разширяване на обхвата на зелената зона и превръщане на част от зелените подзони в сини, двойно повишение на цените за синя зона – четири лв./час, зелена зона – два лв./час.

Предлага се част от събраните пари за паркиране да остават в Столичната община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите да отиват в Центъра за градска мобилност.

Общинският съвет предстои да обсъди и промяна в структурата и числеността на администрацията на Столичната община, предложена от кмета на София Васил Терзиев. Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията „Заместник-кмет по градоустройство“. Предвижда се още създаването на ново направление „Сигурност“, звено за стратегически комуникации и инспекторат за противодействие на корупцията.

В доклада, с който предлага промяната в структурата, кметът Терзиев уточнява, че не се предвижда увеличаване на щатните бройки – Столичната община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно.

Предвижда се и общинските съветници да обсъдят дали да дадат съгласието си Центърът за градска мобилност да сключи договор за банков кредит за финансиране на разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача.

Очаква се СОС да гласува и осигуряване на финансиране на проекти от „Програма за обновяване на подвижния състав и специализирана техника за поддръжка на наземния обществен транспорт на София за периода 2024 – 2030 година“.