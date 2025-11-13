Тестовете на ядрени оръжия в САЩ, за да се гарантира тяхната безопасност, каза Марко Рубио

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да проведе тестове на ядрени оръжия, за да гарантира тяхната безопасност, обяви държавният секретар Марко Рубио. Той отбеляза, че Вашингтон също иска да тества системи за доставка на оръжия. Според политика, други страни „правят същото“.

„Подобно на други страни, които правят това, ние трябва да се уверим, че тези неща работят и са безопасни“, заяви Рубио пред репортери в Канада. Вицепрезидентът Рубио добави, че САЩ отдавна са загрижени за бързото развитие на ядрената програма на Китай. Според него Китай демонстрира „най-бързото военно натрупване в човешката история“.

На 30 октомври Доналд Тръмп написа в Truth Social, че

е наредил на Пентагона да проведе тестове на ядрени оръжия заради „програмите за тестване на други страни“.

Президентът на САЩ направи подобно изявление на 6 ноември. Коментарите на президента Тръмп дойдоха, след като руските въоръжени сили изпитаха междуконтиненталната крилата ракета „Буревестник“.

На 9 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков призова американските експерти да не бъркат изпитанията на ракетата и безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрени изпитания. Той заяви, че Русия „ще запази паритет“, ако друга държава проведе ядрени изпитания.

След среща със Съвета за сигурност на 5 ноември руският президент Владимир Путин разпореди да се подготвят предложения относно осъществимостта на подготовката за ядрени изпитания. Държавният глава припомни, че през 2023 г. е предупредил, че Русия ще реагира съответно, ако Съединените щати или други държави проведат ядрени изпитания.