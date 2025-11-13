РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Как AON се справя с несигурността при моделирането на риска от земетресения

Владимир Стейскал от водещия световен лидер в решенията за управление на риска AON препоръча на застрахователния пазар да бъде по-консервативен, когато трябва да се адаптира към събития с висока волатилност като земетресенията.

В презентацията си, посветена на факторите на несигурност, свързани с моделирането на риска от земетресение, която той представи в рамките на конференцията „Катастрофични рискове и презастраховане: Софийски форум 2025“ (CAT Risk & Reinsurance Sofia Summit 2025), организирана от Стопанския факултет на Софийския университет в партньорство с „Банкеръ“, той започна с това, че най-сигурният начин да се намалят пораженията от земетресения, е така нареченият „строителен код“. Той имаше предвид, че не земетресенията убиват хора, а сградите. По този повод припомни как в България още от 1947 г. се регулира начинът на проектиране и строителство на сгради в най-опасните сеизмични зони. Десет години по-късно – през 1957 г. тези регулации са актуализирани. Това се прави и през 1961 г., и през 1964 г., и през 1987 г., както и през 2012 г., когато България започва да следва така наречената регулация EC8.

Владимир Стейскал обърна внимание и че при бедствия от типа на земетресенията е важно да се отчитат допълнителни фактори, произтичащи от тях, като така нареченията втечнявания на слаби почви, свлачища, пожари, цунами.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени