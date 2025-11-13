Как AON се справя с несигурността при моделирането на риска от земетресения

Владимир Стейскал от водещия световен лидер в решенията за управление на риска AON препоръча на застрахователния пазар да бъде по-консервативен, когато трябва да се адаптира към събития с висока волатилност като земетресенията.

В презентацията си, посветена на факторите на несигурност, свързани с моделирането на риска от земетресение, която той представи в рамките на конференцията „Катастрофични рискове и презастраховане: Софийски форум 2025“ (CAT Risk & Reinsurance Sofia Summit 2025), организирана от Стопанския факултет на Софийския университет в партньорство с „Банкеръ“, той започна с това, че най-сигурният начин да се намалят пораженията от земетресения, е така нареченият „строителен код“. Той имаше предвид, че не земетресенията убиват хора, а сградите. По този повод припомни как в България още от 1947 г. се регулира начинът на проектиране и строителство на сгради в най-опасните сеизмични зони. Десет години по-късно – през 1957 г. тези регулации са актуализирани. Това се прави и през 1961 г., и през 1964 г., и през 1987 г., както и през 2012 г., когато България започва да следва така наречената регулация EC8.

Владимир Стейскал обърна внимание и че при бедствия от типа на земетресенията е важно да се отчитат допълнителни фактори, произтичащи от тях, като така нареченията втечнявания на слаби почви, свлачища, пожари, цунами.