Парламентът одобри само проекта на правителството за промени в Закона за МВР, останалите предложения на ПП–ДБ бяха отхвърлени

Парламентът прие на първо четене единствено законопроекта на Министерския съвет за промени в Закона за МВР, който цели да осигури изпълнението на европейски регламент за ограничаване на терористично съдържание онлайн. Предложението предвижда ГДБОП да бъде националният компетентен орган, който да контролира доставчиците на хостинг услуги и при нужда да налага санкции.

Народните представители отхвърлиха три законопроекта на ПП–ДБ. Първият – на Божидар Божанов, предлагаше заплатите на служителите в МВР да се обвържат със средната работна заплата по области. Вторият предлага разходите за охраната на „Метрополитен – София“ да преминат към бюджета на МВР. Третият – внесен от Ивайло Мирчев, предвиждаше задължително носене на бодикамери от полицаите и оборудване на автомобилите със специален режим, включително тези на НСО, с видеорегистратори.

Отхвърлените предложения бяха аргументирани от управляващите като неподходящи или финансово необезпечени, докато приетият законопроект на правителството беше подкрепен като необходим за изпълнение на европейските изисквания.