На първо четене парламентът забрани на президента Румен Радев да се вози с личния си автомобил

Президентът Румен Радев няма да може да се вози с личния си автомобил. Това реши парламентът на първо четене с приетите промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО). Депутатите приеха два от трите внесени законопроекта.

Първият от тях беше внесен от парламентарната група на „Ново начало“. Той предвижда забрана физически лица да прехвърлят личните си автомобили на НСО, както и забрана такива автомобили да бъдат оборудвани със системи за специален режим на движение.

Вторият законопроект е внесен от Министерския съвет. С него се задължава НСО да прехвърли автомобилите, използвани за превоз на държавния глава, на президентската институция. Заедно с това се предвижда и преназначаване на служителите, които осъществяват превоза на президента, към администрацията на президентството. Те ще трябва да бъдат преквалифицирани от първа категория труд в трета. Заради това вероятно ще завалят куп заявления за напускане. Такава прогноза направи Николай Радулов от „Морал, единство, чест“ по време на дебатите.

Депутатът Хамид Хамид от „Ново начало“ обоснова предложението си, като заяви, че то не бива да се превръща в евтина пропаганда, свързана с публични личности, които уж се отказват от охрана, но предоставят лични автомобили на службата. По думите му не е редно тези коли да се превръщат в символ на показност, докато са съпровождани от голям кортеж, защото така се излага не само конкретното лице, но и държавата пред обществото и чужденците. Той подчерта, че България има достатъчно средства, за да осигури необходимите автомобили и охрана на своите представителни институции, затова предложените промени са „логични и навременни“.

Третият законопроект, внесен от депутата Златан Златанов от „Възраждане“, предлагаше НСО да не осигурява вече охрана на народните представители. В момента законът позволява при конкретна заплаха за сигурността на даден депутат да му бъде назначена охрана от НСО по решение на специална тричленна комисия, в която участват началникът на службата, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ и главният секретар на Министерството на вътрешните работи.

Златанов аргументира предложението си с твърдението, че през последните години ресурсът на НСО се използва без основание за охрана на партийни лидери като Делян Пеевски, Ахмед Доган и Бойко Борисов, без реална необходимост. По думите му това представлява разхищение на публични средства и създава напрежение в обществото. Въпреки това законопроектът му беше подкрепен само от 61 народни представители – от парламентарните групи на „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Възраждане“, „Морал, единство, чест“ и трима от „Алианс за права и свободи“.

По време на краткия дебат Николай Радулов от „Морал, единство, чест“ подчерта, че автомобилите, използвани от НСО са стари. Той изрази съмнение, че именно те ще бъдат прехвърлени към президентската институция. Също така заяви, че служителите на службата едва ли ще се съгласят да се откажат от първата си категория труд, характерна за военизираните структури, за да станат държавни служители – шофьори в президентската администрация.

Спорът около това кой и как може да бъде превозван от НСО започна още през лятото. Тогава бившият министър на вътрешните работи, а сега депутат от „Ново начало“ Калин Стоянов обвини президента Румен Радев, че по време на посещение във Варна се е придвижвал с прекалено голям кортеж, който е предизвикал блокиране на града. Стоянов предложи да отпадне законовата възможност службата да превозва администрацията на президента, дори когато това е необходимо. В отговор Румен Радев публично заяви, че президентската институция няма собствен автопарк – за разлика от останалите държавни институции.