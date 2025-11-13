Как Румъния и Гърция реагират на застрахователни събития като наводнения и земетресения

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Как Румъния и Гърция реагират на застрахователни eventi като наводнения и земетресения

гръцки сценарий

Лауренциу Шербан от Daria Broker представи румънския модел за справяне със застрахователни събития като земетресения, наводнения и свлачища. По време на форума „Катастрофични рискове и презастраховане: Софийски форум 2025“ (CAT Risk & Reinsurance Sofia Summit 2025), организиран от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с медия „Банкеръ“ Шербан говори за PAID – своеобразен застрахователен пул за природни бедствия, който е създаден като дружество с частен капитал от асоциацията на застрахователните компании, в която членуват 13 организации.

В Румъния тази застраховка, която е задължителна, покрива три основни риска – земетресение, наводнения и свлачища. Без нея човек не може да продаде или купи жилище съгласно законите в Румъния.

Лауренциу Шербан призна, че въпреки нейния задължителен характер от 2010 г. насам, след като през последните 10 години в Румъния е имало 4 опустошителни наводнения, равносметката е, че от над 7000 разрушени къщи само 4 са имали подобна застраховка. „Проблемът е клиентът„, обобщи Лауренциу Шербан.

Павел Димитров, изпълнителен директор на ЗК „Лев Инс”, коментира, че вероятно причината за ниския брой застраховки е фактът, че контролът се осъществява на регионално ниво и в Румъния няма една централизирана структура, която да извършва проверките.

Ник Кутцураис от NGN Autoprotect представи гръцкия модел на застраховане, който също е със задължителен елемент при събития като наводнения и земетресения. Кутцураис обърна внимание, че налаганите глоби за липса на застраховка не са малки – те са над 10 000 евро, като освен това незастрахованият няма право да очаква помощ от държавата.

Той обясни и какво е наложило въвеждането на задължителната застраховка – първоначално само за частните домове. В периода от 1993 г. до 2023 г. настъпват 51 природни бедствия с щети в размер на 968.5 млн. евро. Само за 2023 г. природните катаклизми, свързани с промени в климата, струват на гръцките граждани 26.8 млн. евро. И проблемът е, че само 16% от пострадалите домове са застраховани. Това е причината държавата да реши да въведе задължителна застраховка при природни бедствия, с цел да си подели част от риска със застрахователните компании при евентуална тяхна поява.

От друга страна държавата взима мерки с цел ограничаване на отрицателните последствия от природните бедствия – ангажира се по-сериозно със залесявания, с прокарвания на дренажи; координира доброволци, като активно си взаимодейства със застрахователите с цел покриване на разходите по всички тези мерки. В резултат на тези действия бюджетът на гражданската защита в Гърция за периода от 2021 г. до 2027 г. се увеличава до 713.4 млн. евро.

