СЕМ с позиция за съдебните решения около избора на генерален директор на БНТ

Административният съд в София – област спира за пореден път Съвета за електронни медии (СЕМ) да осъществи законовите си правомощия за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ).

Това съобщиха от медийния регулатор.

СЕМ не приема мотивите на това определение на съда и ще го обжалва.

Междувременно след жалба на Съвета Върховният административен съд днес отхвърли друго определение на Административния съд за спиране на новата процедура за избора по искане на Ирина Величкова и това дело се връща на Административния съд.

СЕМ разпространи позиция, в която посочва, че в рамките на по-малко от три месеца Административният съд в София – област смени три пъти тълкуването си относно правния характер на решението на СЕМ за откриване на нова процедура за избор на нов генерален директор на БНТ.

Съветът определя това не само за неправилно, но и опасно, както и за груба намеса в дейността му.

Медийният регулатор счита, че подобни противоречиви тълкувания целят изцяло обслужването на интересите на сега заемащия длъжността генерален директор Емил Кошлуков, който повече от цял втори мандат заема тази длъжност чрез „шиканиране на процеса от него“ и от другия жалбоподател Сашо Йовков.

СЕМ счита, че тези жалби са спекулативни и недопустими и че съдът е следвало изцяло да ги отхвърли в съответствие с досегашната си практика. Вместо това той приел, че „именно от факта, че в предходната процедура Кошлуков и Йовков са били участници и съществува хипотетична възможност прекратяването на този конкурс да бъде отменено, за тях произтича правен интерес от оспорване на решението на СЕМ да открие нова процедура за избор на генерален директор на БНТ“.

На това основание съдът отново спря процедурата и така правомощията на СЕМ практически са иззети от съда, се посочва още в позицията.

Съгласно Закона за радиото и телевизията Кошлуков ще ръководи обществената телевизия, докато не бъде избран нов генерален директор.