Кметът Терзиев може да бъде санкциониран заради сметосъбирането, обяви министър Генов

Кметът на София Васил Терзиев може да бъде санкциониран за неизпълнение на ангажиментите на общината по сметосъбирането и дейността на завода за отпадъци.

Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов в ресорната парламентарна комисия:

„През периода от декември 2024 година до настоящия момент регионалната инспекция е извършила редица проверки на т.нар. интегрирана система за третиране на битови отпадъци в Столична община. Предвид установените нарушения и фактическата обстановка контролният орган издава 25 предписания за изпълнение и установяване на констатираните нарушения. Съставени са 12 акта“, посочи той.