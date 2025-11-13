РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Денят по диагонал – 13 ноември 2025 г.

Борисов разкритикува Пеевски: Самодеяността му пречи на всички

Борисов увери, че България ще получи дерогация за „Лукойл“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува президента Румен Радев за решението му да върне със закъснение за ново разглеждане в парламента промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с разширяването на правомощията на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България. Пред медиите в парламентарните кулоари Борисов гарантира, че България ще получи дерогация за горивата, защото страната ни е „надежден партньор на САЩ и ОФАК, които ни приветстваха„.

Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за особения търговски управител на активите на „Лукойл“

Със 128 гласа и 59 „против“ парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и повторно прие промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Измененията разширяват правомощията на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.

Елитното руско поделение „Рубикон“ ловува украински пилоти на дронове

След около две години на почти безнаказано нанасяне на удари по руски части, ловките и иновативни пилоти на дронове на Украйна са се превърнали в плячка, пише „Файненшъл таймс“ в публикация от 13 ноември. Техният мъчител е динамичното ново руско подразделение, известно като „Рубикон“. Използвайки сложни инструменти и собствен флот от ловни дронове, екипът локализира, проследява и убива украински оператори, преди да могат да изстрелят безпилотните машини. „Лесно е да се замени дрон, но е трудно да се замени пилот на дрон“, коментира един от тях – Дмитро, който е бил успешен рапър преди войната.

Правителството одобри проекта на държавен бюджет за 2026 година

Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година, заедно с актуализираната средносрочна прогноза 2026–2028 година. Това е първият бюджет, изготвен в евро по фиксинга 1,95583 лева за 1 евро, в контекста на въвеждането на общата валута от 1 януари 2026-та.

Ще бръкне ли ЕС в руския джоб?

От трите варианта за продължаване на финансовата подкрепа за Украйна, представени от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред евродепутатите, най-смелия е този, който предвижда използване на замразените руски активи в Европа за предоставяне на заем на Киев.

Паркирането в София поскъпва двойно, час в синя зона ще струва 2 евро, а в зелена 1 евро

От 5 януари 2026 г. платеното почасово паркиране в синя и зелена зона в София поскъпва двойно. Час паркиране в Синя зона ще струва 2 евро на час, цената за паркиране в зелена зона става 1 евро на час.

