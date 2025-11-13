Денят по диагонал – 13 ноември 2025 г.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува президента Румен Радев за решението му да върне със закъснение за ново разглеждане в парламента промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с разширяването на правомощията на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България. Пред медиите в парламентарните кулоари Борисов гарантира, че България ще получи дерогация за горивата, защото страната ни е „надежден партньор на САЩ и ОФАК, които ни приветстваха„.

Със 128 гласа и 59 „против“ парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и повторно прие промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Измененията разширяват правомощията на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.

След около две години на почти безнаказано нанасяне на удари по руски части, ловките и иновативни пилоти на дронове на Украйна са се превърнали в плячка, пише „Файненшъл таймс“ в публикация от 13 ноември. Техният мъчител е динамичното ново руско подразделение, известно като „Рубикон“. Използвайки сложни инструменти и собствен флот от ловни дронове, екипът локализира, проследява и убива украински оператори, преди да могат да изстрелят безпилотните машини. „Лесно е да се замени дрон, но е трудно да се замени пилот на дрон“, коментира един от тях – Дмитро, който е бил успешен рапър преди войната.

Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година, заедно с актуализираната средносрочна прогноза 2026–2028 година. Това е първият бюджет, изготвен в евро по фиксинга 1,95583 лева за 1 евро, в контекста на въвеждането на общата валута от 1 януари 2026-та.

От трите варианта за продължаване на финансовата подкрепа за Украйна, представени от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред евродепутатите, най-смелия е този, който предвижда използване на замразените руски активи в Европа за предоставяне на заем на Киев.

От 5 януари 2026 г. платеното почасово паркиране в синя и зелена зона в София поскъпва двойно. Час паркиране в Синя зона ще струва 2 евро на час, цената за паркиране в зелена зона става 1 евро на час.