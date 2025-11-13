„Да, България“ посъветва управляващите да се допитат до ЕК за адекватен особен управител за „Лукойл“

Управляващите да се обърнат към Европейската комисия (ЕК) с искане за препоръка за адекватен особен управител за „Лукойл“. С този съвет депутатите от „Да, България“ Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Мартин Димитров се обърнаха към властта чрез медиите в парламентарните кулоари, след като мнозинството в Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев по темата.

Съпредседателят на партията Ивайло Мирчев подчерта, че особеният управител не трябва „да е свързан с голямото Д“. Той не пожела да посочи име за поста, защото много различни персонажи се споменавали в публичното пространство, но повдигна въпроса, какво ще се случи с цените на горивата от 22 ноември, когато санкциите ще са вече в сила.

Мирчев коментира и Бюджет 2026 като спомена, че се оказва натиск по темата. Той обаче не пожела да даде конкретен отговор за това, кой кого притиска по въпроса. „Няма истински дебат за бюджета, не застават всички страни, всеки да каже свободно мнението си. Оказва се натиск, на някой се дава по някой лев, на друг се казва внимавайте да не почнем проверки“, заяви депутатът.

Мирчев акцентира и върху инициативата на партията си за извършване на проверки на бонусите в различни агенции, служби и комисии през 2024 година. Той уточни, че това не е атака срещу конкретно управление, а има за цел да покаже, че системата на възнагражденията в бюджетната сфера не функционира добре. По думите му, ситуацията е резултат от липса на контрол, а за да се въведе ред, е внесен законопроект, според който бонусите в администрацията да не надвишават размера на една средна месечна заплата. Ако в някои звена се налага по-голям бонус заради по-ниски заплати, това трябва да се одобрява от Съвета за административна реформа.

Съпредседателят на „Да, България“ допълни, че са установили и случаи, в които изобщо не се изплащат бонуси, което според него също е несправедливо. Той настоя за реформа и по-добро отношение към служителите с ниски възнаграждения.

Той разказа още, че е спрял да изпраща есемеси на Бойко Борисов, защото след последния, лидерът на ГЕРБ „изпаднал в истерия“. Последното съобщение, което Мирчев му написал било, след като не успели заедно да вкарат Пеевски в санитарния кордон и казал, на Борисов, че председателят на „Ново начало“ го „изял“.

На свой ред Мартин Димитров коментира, че в момента липсва национален план за действие около ситуацията с рафинерията в Бургас. „Жечо Станков дойде за една кратка процедура в Народното събрание и не беше убедителен. Трябва да се поиска помощ и координация от Европейската комисия за случващото се с „Лукойл“. Това трябва да се направи спешно от правителството. Този особен управител трябва да е управлявал голяма компания и да е постигал успехи, за да може да се справи. Щом се констатира какво липсва – веднага да бъде попълнен държавния резерв с горивата“, смята той.

