Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за особения търговски управител на активите на „Лукойл“

Със 128 гласа и 59 „против“ парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и повторно прие промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Измененията разширяват правомощията на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.

Президентът Радев аргументира ветото си с опасения, че поправките подкопават върховенството на правото, влошават инвестиционния климат и представляват непряко одържавяване. Според управляващите обаче нормативът е необходим, за да бъдат финализирани преговорите за дерогация и че всички промени са съгласувани със САЩ и Европейската комисия. А настоящата нормативна рамка не позволява ефективно управление на риска, произтичащ от санкциите срещу „Лукойл“.

На 30 октомври стана ясно, че дъщерното дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получило и приело предложение за придобиване от швейцарско-холандския енергиен търговец Gunvor Group. Сделката предизвика силна реакция, след като на 7 ноември Министерството на финансите на САЩ представи официално становище, в което определи Gunvor като „марионетка на Русия“.

Точно този сигнал от Вашингтон мотивира управляващите да действат спешно и да разширят правомощията на особения търговски управител, който да поеме ръководството на рафинерията в Бургас и да осигури пълен държавен контрол върху ключовите решения. От правителството подчертаха, че без тези промени България няма как да приключи успешно преговорите за дерогацията и да избегне риск за енергийната сигурност.

Властите допълниха, че предприетите действия са съгласувани със САЩ и Европейската комисия, като целта е да се предотврати навлизането на съмнителен контрол върху стратегически обект и да се гарантира, че след прекратяването на текущите сделки с „Лукойл“ на 21 ноември, рафинерията ще може да продължи да работи без прекъсване под държавен надзор.

