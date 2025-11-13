ЕС разчита на големите технологични компании в борбата с хибридните заплахи и фалшивите новини

Европа ще разчита на онлайн платформи и инфлуенсъри, за да се бори с дезинформацията и да насърчава демокрацията, според стратегия на Европейската комисия, на фона на опасения от намеса на чужди правителства в националните избори.

Компаниите Alphabet (Google), Microsoft, Meta Platforms, X (на Илон Мъск), TikTok и други онлайн платформи вече са задължени да предприемат по-строги мерки срещу незаконно и вредно съдържание по силата на Закона за цифровите услуги на ЕС (Digital Services Act), който е в сила от 2022 година.

Според стратегията „Щит за демокрацията“ (European Democracy Shield), от тях се очаква да направят още една крачка напред. Европейската комисия ще създаде протокол за инциденти и кризи по DSA, за да улесни координацията между властите и да осигури бърза реакция при мащабни кампании.

Подписалите доброволния Кодекс за поведение срещу дезинформацията – сред които са Google, Microsoft, Meta и TikTok – може да бъдат задължени да полагат по-големи усилия за откриване и обозначаване на съдържание, генерирано или манипулирано чрез изкуствен интелект.

„Щитът за демокрацията свързва отделните елементи, като гарантира, че инструментите и участниците в Европа действат заедно ефективно в защита на общите ни ценности. Предизвикателството е ясно и нека не се заблуждаваме — залозите са изключително високи,“

заяви еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт на пресконференция.

Комисията също така подчерта ролята на инфлуенсърите в онлайн политическите кампании, като съобщи, че ще създаде доброволна мрежа от инфлуенсъри, която да помага за повишаване на осведомеността относно съответните правила на ЕС.

Освен това ще бъде създаден Европейски център за демократична устойчивост (European Centre for Democratic Resilience), който ще координира експертизата и ресурсите на държавите от ЕС и ще улеснява споделянето на информация.

