Румънецът, убил шестима мигранти край Бургас, остава в ареста

Aпелативният съд в Бургас остави в ареста 26-годишния Стате Чиприян, обвинен за катастрофата край езерото Вая, при който загинаха шестима мигранти.

Според прокуратурата събраните доказателства показват, че именно Чиприян е извършил две умишлени престъпления – срещу управление на държавата с пет квалифициращи обстоятелства, както и престъпление по транспорта.

Според обвинението румънецът умишлено е причинил смъртта на шестима души.

От видеозаписите на ул. „Тодор Александров“ става ясен механизмът за извършване на престъплението, който кореспондира с показанията на служителите на МВР.

Наблюдаващият прокурор заяви че мигрантите са го убеждавали да намали скоростта и да спре. Според държавното обвинение има опасност арестуваният да се укрие или да извърши друго престъпление, заради което според прокуратурата е нужна мярката „Задържане под стража“.

Защитата на Чиприян подчерта, че той не е имал противообществени прояви и не е бил осъждан до момента. Според адвоката, арестуваният е спрял и е напуснал автомобила, с който е превозвал мигрантите, но е бил върнат с викове от тях, за да продължи да шофира. Юристът поиска мярка „Домашен арест“ за своя подзащитен. Чиприян помоли за по-лека мярка, за да е по-близо до семейството си и детето си, за да може да се грижи за тях. Той допълни, че много съжалява за случилото се.