Епстийн е обсъждал с бившия генерален секретар на Съвета на Европа срещи с висши руски официални лица

Новопубликувани документи на Конгреса на САЩ показват, че осъденият за педофилия финансист Джефри Епстийн е водил кореспонденция с Торбьорн Ягланд, бивш генерален секретар на Съвета на Европа, относно установяване на контакт с високопоставени руски служители.

Най-висшата правозащитна организация в Европа фигурира в пакет документи, публикувани от Камарата на представителите на САЩ. Ръководителят ѝ обсъждал установяването на контакти с руския политически елит.

Торбьорн Ягланд

„Мисля, че може да предложиш на Путин неговият министър Лавров да говори с мен“, пише Епстийн до Ягланд в имейл от 24 юни 2018 година. По това време Владимир Путин и Сергей Лавров са били (и остават) съответно президент и външен министър на Русия.

Ягланд отговаря, че на следващия ден ще се срещне с асистента на Лавров и ще предложи връзка с Епстийн: „Благодаря за прекрасната вечер. Ще дойда за срещи на високото ниво на ООН и ще се видим“, пише Ягланд в съобщение, изпълнено с правописни грешки.

Не е ясно дали срещата или последващ разговор действително са се състояли.

В същата кореспонденция Епстийн споменава и предишни разговори с бившия руски посланик в ООН Виталий Чуркин, който почина през 2017 година. „Чуркин беше страхотен. Разбра Тръмп след нашите разговори. Не е сложно – трябва да изглежда, че получава нещо, толкова е просто“, пише Епстийн.

Ягланд не е бил открит за коментар, а Съветът на Европа е отказал да коментира новината.

Епстийн почина в затвора през август 2019 година.

Бивш министър-председател на Норвегия и дългогодишен политик от Работническата партия, Торбьорн Ягланд е бил и външен министър на Норвегия, преди да оглави Съвета на Европа от 2009 до 2019 година.

Съветът на Европа, базиран в Страсбург, е водещата правозащитна организация на континента и наблюдава работата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

През 2019 г. Ягланд се противопостави на евентуалното излизане на Русия от организацията заради спора около Крим, предупреждавайки, че това би било „огромен удар за спазването на човешките права“, тъй като би лишило 144 милиона руснаци от достъп до правосъдие в Европейския съд по правата на човека.

Имейлите на Епстийн, част от хиляди страници документи, публикувани в сряда от Комисията по надзора на Камарата на представителите на САЩ, хвърлят нова светлина върху широката мрежа от политически и бизнес контакти на осъдения престъпник и очевидните му опити да влияе или да съветва чужди правителства по време на първия мандат на Доналд Тръмп.

В някои съобщения Епстийн твърди, че е давал съвети на руски официални лица, за да им помогне да разберат по-добре подхода на Тръмп към дипломацията и преговорите.

Имейлите се добавят към нарастващия брой доказателства, че Епстийн е търсил начини за установяване и поддържане на връзки с международни политически фигури. И това се е случвало дълго след осъждането му през 2008 г. за склоняване на непълнолетна към проституция и чак до ареста му през 2019 г. по обвинения в трафик на хора.

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит заяви по време на брифинг в сряда, 12 ноември, че публикуваните имейли „не доказват абсолютно нищо, освен че президентът Тръмп не е направил нищо нередно“, докато самият Тръмп обвини опозицията, че „отново вади измамата с Джефри Епстийн, за да отклони вниманието от катастрофалното си управление по време на спирането на работата на правителството.“

