РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

БНБ прие Наредба за одиторите и купувачите на кредити

застрахователен брокер

Българската народна банка прие Наредба № 50 за назначаване на регистрирани одитори и външни независими експерти по Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, както и изискванията към тях.

С Наредбата се определят редът и начинът за назначаване, изискванията за професионална квалификация и опит за тези експерти.

Определят се и други изисквания към регистриран одитор, външен независим експерт за извършване на оценка на управляваните вземания по необслужвани кредити от лице, обслужващо кредити, и външен независим експерт за извършване на оценка за спазване на изискванията по чл. 8, ал. 11 от ЗЛОККК от лице, обслужващо кредити, или на отделни негови функции.

Наредбата посочва и редът за съставяне и поддържане на списъци на БНБ за тези лица и процедурата за вписване и заличаване от списъците.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени