БНБ прие Наредба за одиторите и купувачите на кредити

Българската народна банка прие Наредба № 50 за назначаване на регистрирани одитори и външни независими експерти по Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, както и изискванията към тях.

С Наредбата се определят редът и начинът за назначаване, изискванията за професионална квалификация и опит за тези експерти.

Определят се и други изисквания към регистриран одитор, външен независим експерт за извършване на оценка на управляваните вземания по необслужвани кредити от лице, обслужващо кредити, и външен независим експерт за извършване на оценка за спазване на изискванията по чл. 8, ал. 11 от ЗЛОККК от лице, обслужващо кредити, или на отделни негови функции.

Наредбата посочва и редът за съставяне и поддържане на списъци на БНБ за тези лица и процедурата за вписване и заличаване от списъците.