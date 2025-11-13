Anthropic ще инвестира 50 млрд. долара в нови AI центрове в САЩ

Компанията за изкуствен интелект Anthropic обяви планове си да вложи 50 милиарда долара в изграждането на специализирани центрове за данни за изкуствен интелект на няколко места в Съединените щати, включително Тексас и Ню Йорк.

Проектът, който се реализира съвместно с британската Fluidstack Ltd., ще започне да влиза поетапно в експлоатация през 2026 година. Това е първото голямо инфраструктурно начинание, което Anthropic предприема самостоятелно, без да разчита на облачни партньори като Amazon и Google.

Новите обекти ще създадат 800 постоянни и 2400 временни строителни работни места. Fluidstack ще осигури енергия, за да поддържа изчислителните нужди на центровете.

Главният изпълнителен директор Дарио Амодей заяви, че новите съоръжения ще помогнат за изграждането на „по-способни AI системи“, които могат да ускорят научните открития и да стимулират икономически растеж в САЩ.

Основана през 2021 г. от бивши служители на OpenAI, Anthropic се утвърждава като по-безопасна и надеждна AI компания, чиито продукти като чатбота Claude вече се използват във финансовия и здравния сектор. Компанията е набрала финансиране в размер на 13 млрд. долара и има над 300 хиляди бизнес клиенти.