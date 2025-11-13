„Лукойл“ иска от САЩ да удължат отмяната на санкциите

Ройтерс съобщава, позовавайки се на източници, че „Лукойл“ е поискала от Министерството на финансите на САЩ да удължи лицензите, които позволяват определени сделки с компанията, до 21 ноември, въпреки санкциите, наложени от Вашингтон.

През октомври Министерството на финансите на САЩ обяви ограничения срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. Същевременно публикува няколко общи лиценза. Според тези документи, сделките с компаниите и контролираните от тях лица, необходими за прекратяване на операции, свързани с продажбата или прехвърлянето на дългови задължения или активи, както и тези, насочени към закупуване на стоки и услуги в съоръжения на „Лукойл“ извън Руската федерация, са разрешени до 21 ноември.

Според агенцията, „Лукойл“ е подала искането си до Министерството на финансите,

тъй като се нуждае от повече време, за да изпълни съществуващите си задължения и да разгледа предложения за продажба на активите си.

След налагането на санкции от САЩ и Великобритания, „Лукойл“ обяви намерението си да продаде международните си активи. Компанията получи предложение от международната компания за търговия с петрол Gunvor да придобие Lukoil International GmbH, която притежава чуждестранните активи на руската компания. Министерството на финансите на САЩ впоследствие заяви, че няма да издаде на Gunvor лиценз за извършване на дейност и генериране на печалба, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен. Министерството на финансите на САЩ не уточни конкретния лиценз, но впоследствие Gunvor обяви, че е оттеглила предложението си за закупуване на чуждестранните активи на „Лукойл“.

Според Bloomberg, правителствата в европейските и близкоизточните страни предприемат стъпки за запазване на дейността на чуждестранните активи на „Лукойл“ след налагането на санкции срещу компанията. Изданието отбелязва, че това се отнася по-специално за България и Молдова. „Лукойл“ преди това обяви непреодолима сила в иракското си нефтено находище. Румънският президент Никусор Дан обяви на 12 ноември, че рафинерията Petrotel на „Лукойл“ в Румъния може да бъде прехвърлена под румънски контрол „за ограничен период“.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви преди това, че новите санкции срещу руски компании няма да създадат проблеми за Русия, която е развила силен имунитет срещу подобни ограничения.