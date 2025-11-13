Руски крадци на търговски марки се целят в брандове като Armani и Amazon

От Giorgio Armani („Джорджо Армани“) и Calvin Klein („Калвин Клайн“) до Amazon.com („Амазон“) и Sheraton („Шератон“) – някои от най-известните брандове в света стават жертва на крадци на търговски марки в Русия – риск, който става все по-остър със задълбочаването на икономическата изолация на страната. От началото на 2024-а повече от 300 чуждестранни компании са установили, че търговските им марки са под правна заплаха на руска земя, показва анализ на съдебни документи на „Блумбърг бизнесуийк“. Няколко от тях, включително Victoria’s Secret, Ericsson, Inditex и Nokia, вече са загубили права върху част от своите търговски брандове, след успешни искове на оспорващите за прекратяване на договори.

Офертите за анулиране започнали да валят преди третата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., което накара стотици предимно американски и европейски компании, да избягат от Русия. Повечето от тях запазиха своите търговски марки, които са валидни 10 години, с надеждата, че в крайна сметка ще могат да се върнат на един от най-големите потребителски пазари в света.

Тази врата сега се затваря. Съгласно руското законодателство, всички търговски брандове, които не се използват в продължение на три години, могат да бъдат анулирани и предоставени на всеки, който кандидатства за правата и плати такси под 1500 долара.

„В някакъв бъдещ момент всеки ще иска да се върне в Русия и да продължи оттам, откъдето е спрял, но за много марки ще бъде практически невъзможно да направят това“, посочва Робин Уебстър – партньор в британската адвокатска кантора Stevens Hewlett & Perkins, която представлява компании, борещи се да запазят правата си върху търговски марки.

Заплахата за правната защита на чуждестранния бизнес е поредният знак за разширяващата се пропаст между Русия и големите икономики, които в продължение на десетилетия бяха сред основните ѝ инвеститори. Кремъл обезсмисля години на глобализация и се обръща към съюзници като Китай и Индия, които не са се присъединили към други големи сили в прилагането на санкции срещу Москва.

Повечето от напусналите или орязали руския си бизнес над 1000 фирми нямат непосредствени планове за завръщане, но Кремъл гарантира, че може да нямат този избор. Той национализира активите на няколко компании, като същевременно заплаши да конфискува още и принуди други да продават на местни купувачи на разпродажни цени. Руският президент Владимир Путин заяви през юни, че чуждестранните фирми, които желаят да се завърнат, ще бъдат подкрепени само ако това е в „национален интерес“ на Русия.

След като една държава даде възможност за придобивания на търговски марки, компаниите могат да установят, че това е изпълнен с трудности и скъпо струващ процес. През 2012 г. Apple Inc. трябваше да плати 60 милиона долара на фирма за електроника, която беше регистрирала бранда iPad в Китай. Споровете, свързани с американски търговски марки за кубински ром и пури пък се влачат с десетилетия.

Говорител на „Джорджо Армани“ съобщи, че компанията защитава портфейла си от брандове и е „уверена в положителен резултат“. „Мишлен“ пък е бил обект на атаки от фирми, които „се опитват да се възползват от репутацията на търговската му марка“, според говорител на френския производител на гуми. Въпреки че не планира да се връща в Русия, „Мишлен“ внимателно следи заявленията и винаги действа, за да защити името си, добавя той.

Един от начините, по които компаниите могат да избегнат атаките срещу търговските си марки, е като подадат заявление за удължаване на срока им на валидност преди изтичането му. Руското патентно ведомство, „Роспатент“, съобщава, че е регистрирало увеличение на регистрациите от чуждестранни компании през първите девет месеца на 2025-а и че през 2024-а са подадени 15,534 заявки – повече отколкото през всяка от предишните пет години. Гигантите от Силициевата долина „Интел“ и „Майкрософт“ са сред подалите заявления през 2025-а за удължаване на регистрации.

Според Риика Палмос – адвокат в кантората от Хелзинки Papula-Nevinpat, „компаниите може да са напуснали руския пазар, но все още искат да запазят регистрациите си валидни“, защото „Русия е много голям пазар и някои клиенти, които през 2022 г. казаха, че няма да се върнат, започват да преосмислят и искат да регистрират своите търговски марки.“

Повечето заявления за подновяване са одобрени, но това, което обикновено би било автоматичен процес, в някои случаи се е превърнало в проблем. Заявление за подновяване на регистрацията на търговска марка от „Рено“ е било отхвърлено през септември, въпреки че френският производител на автомобили заяви, че отказът се дължи на неправилен адрес и може да бъде разрешен.

Говорител на „Рено“ подчерта, че завръщането на руска земя засега не е възможно и заяви в имейл, че заявлението за подновяване е „защитна мярка“, за да се предотврати „кражбата на марката в условията на масово пиратство на интелектуална собственост, което засяга европейските компании, напуснали Русия“.

Докладът на търговския представител на Съединените щати за 2025 г. за състоянието на защитата на интелектуалната собственост по света описва ситуацията в Русия като „изключително трудна“. Бартош Ферт – председател на Комитета по международна търговия към Асоциацията на търговските марки на Европейските общности, казва, че увеличението на анулирането поради неизползване е обезпокоително, но европейските власти нямат особен шанс за действие. „Нашите членове могат само да се надяват, че войната скоро ще приключи“, казва той.

„Роспатент“, посочва в имейл, че „защитава еднакво интелектуалната собственост както на руски, така и на чуждестранни компании и изпълнява всички свои международни задължения“.

Търговските брандове са плодородна ловна зона а предприемачи в Русия от 90-те години на миналия век, когато много задгранични дружества, навлизащи на пазара, установиха, че имената на марките им вече са заети. „Старбъкс“ отвори първото си руско кафене едва през 2007 г., след като спечели в съда дело срещу собственик, придобил незаконно бранда, който поиска солидно обезщетение, за да се откаже от правата върху името.

Съдилищата застанаха на страната на „Старбъкс“ и тази година, отхвърляйки дело за отмяна на търговска марка, заведено от Антон Пински – бизнесмен, който пое руския бизнес на веригата кафенета през 2022 г. и ги преименува на Stars Coffee. Съдът позволи на американ;ите да удължат регистрацията си.