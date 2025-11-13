Столичният общински съвет (СОС) гласува увеличаване на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО).

Ще бъдат назначени допълнително хора, които ще се включат в почистването на районите, в които изтичат договорите за сметосъбиране и сметоизвозване.

В същото време Общината прекрати обществените поръчки за почистване на 1-ва зона – районите „Средец“, „Лозенец“, „Студентски“, и 7-а зона – „Възраждане“, „Оборище“, „Триадица“.

Предстои да бъдат прекратени обществените поръчки и за 2-ра зона – „Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“, и 5-та зона – „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“, посочи зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

„За СПТО се увеличава доста солидно капацитетът. Идеята е вече да има и специално звено, което се занимава със сметосъбиране и сметоизвозване. Това е една от новите структурни промени. Наред с това, разбира се, има разширяване на дейностите, свързано с обслужването на кафявите контейнери, на хранителните отпадъци, на зелените отпадъци, които са важни.

Имаме и планове за изграждане на една система от мобилни центрове за разделно събиране на отпадъците. Също така, ако се наложи, ще отговорим на нови кризи – наскоро имаше криза и с разделното събиране на отпадъците. Ако се наложи, ако трябва, да поемем и това, за да можем да отговорим на всички онези предизвикателства, свързани с управлението на отпадъците в последните няколко месеца“, обясни тя.