СОС гласува увеличаване на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците

Столичният общински съвет (СОС) гласува увеличаване на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО).

Ще бъдат назначени допълнително хора, които ще се включат в почистването на районите, в които изтичат договорите за сметосъбиране и сметоизвозване.

В същото време Общината прекрати обществените поръчки за почистване на 1-ва зона – районите „Средец“, „Лозенец“, „Студентски“, и 7-а зона – „Възраждане“, „Оборище“, „Триадица“.

Предстои да бъдат прекратени обществените поръчки и за 2-ра зона – „Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“, и 5-та зона – „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“, посочи зам.-кметът по екология Надежда Бобчева.

„За СПТО се увеличава доста солидно капацитетът. Идеята е вече да има и специално звено, което се занимава със сметосъбиране и сметоизвозване. Това е една от новите структурни промени. Наред с това, разбира се, има разширяване на дейностите, свързано с обслужването на кафявите контейнери, на хранителните отпадъци, на зелените отпадъци, които са важни. 

Имаме и планове за изграждане на една система от мобилни центрове за разделно събиране на отпадъците. Също така, ако се наложи, ще отговорим на нови кризи – наскоро имаше криза и с разделното събиране на отпадъците. Ако се наложи, ако трябва, да поемем и това, за да можем да отговорим на всички онези предизвикателства, свързани с управлението на отпадъците в последните няколко месеца“, обясни тя.

