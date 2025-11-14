РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Възраждане“ иска отлагане на новата методика за изчисляване на такса смет

"Възраждане" иска отлагане на новата такса смет с една година

„Възраждане“ настоява за отлагане с една година на въвеждането на новата методика за изчисляване на такса смет, тъй като по-малко от 30% от общините са готови за нея. Коста Стоянов заяви, че в изминалия ден партията е внесла промени с предложението в Закона за местните данъци и такси настоящият вид на облагането да остане в сила.

Стоянов посочи още, че общините не разполагат с нужните системи за разделно събиране на отпадъци и за стъклен амбалаж, а въвеждането на методиката в момента ще натовари гражданите допълнително заради увеличения на данъци, паркиране и инфлацията.

Народният представител призова държавата да подпомогне общините и да им се даде време за подготовка.

