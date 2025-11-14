Audi представи автомобила за дебюта си във „Формула 1“

Audi представи своя проект във „Формула 1“ и разкри R26 Concept купето, което ще бъде използвано за състезателния автомобил. Германската компания ще дебютира в световния шампионат през 2026 г. с фабричен отбор, базиран на Stake F1 Team Kick Sauber.

Концепцията е представена без спонсорски стикери. Цветовата палитра на Audi R26 Concept включва сребристо, червено и черно. Визуално купето разделя автомобила на две половини. Емблемата с четири кръга е разположена на носа, капака на двигателя и задното крило.

Пълното предсезонно представяне на Audi ще се проведе през януари,

а състезателният автомобил ще бъде разкрит преди тестовете през февруари.

Главният изпълнителен директор на Audi Гернот Дьолнер заяви, че фабричният отбор планира да се включи в борбата за шампионата до 2030 година. Следващата година пилотите му ще бъдат опитният немски пилот Нико Хюлкенберг, който се състезава във „Формула 1“ от 2010 г., и младият бразилец Габриел Бортолето, за когото този сезон е първи във F1.

Шеф на отбора ще бъде швейцарско-италианският инженер Матия Биното, който преди това е заемал подобна позиция във „Ферари“.

Големите успехи на „Ауди“ в мотоспорта датират още от 30-те години на миналия век

(когато Audi е една от фирмите под шапката на Auto Union). В последните години автомобили на Audi бележат успехи както в Световния рали шампионат, така и в сериите за туристически автомобили (немските DTM и STW, италианската Superturismo, френската Supertourisme, британската ВССС, американската SPEED World Challenge и шведския шампионат за туристически автомобили), състезанието „24-те часа на Льо Ман“ и други ралита.

Централата на „Ауди“ (Audi AG) е в Инголщат, Бавария. Компанията е част е от „Фолксваген Груп“ от 1964 г., като марката винаги е била символ на качество, сигурност, комфорт и здравина. Мотото на фирмата гласи „Vorsprung durch Technik“, което може да бъде преведено като „Напредък (или предимство) чрез техника“.