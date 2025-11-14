РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

За родените през 2025 г. ваксината срещу варицела става задължителна

Историята на всички имунизации от 2005 година насам вече е в Националната здравноинформационна система

Ваксината срещу варицела влиза в националния календар на задължителните ваксини, защото 2% процента от всички заболели деца (около 600) постъпват в болница с усложнения. Това коментира пред журналисти, цитиран от общественото радио, главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

По думите му веднага след излизането на наредбата в Държавен вестник и влизането в сила на промяната ще може да бъде обявена обществена поръчка за внос на ваксините. Кунчев обясни, че задължителната ваксина срещу варицела ще бъде въведена за родените през 2025 г., които догодина навършват 1 година.

Не го фиксираме от 1 януари, за да има време, ако има обжалвания или забавяне, а от 1 юли, но никой няма да загуби от това“, допълни той.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени