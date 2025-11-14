За родените през 2025 г. ваксината срещу варицела става задължителна

Ваксината срещу варицела влиза в националния календар на задължителните ваксини, защото 2% процента от всички заболели деца (около 600) постъпват в болница с усложнения. Това коментира пред журналисти, цитиран от общественото радио, главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

По думите му веднага след излизането на наредбата в Държавен вестник и влизането в сила на промяната ще може да бъде обявена обществена поръчка за внос на ваксините. Кунчев обясни, че задължителната ваксина срещу варицела ще бъде въведена за родените през 2025 г., които догодина навършват 1 година.

„Не го фиксираме от 1 януари, за да има време, ако има обжалвания или забавяне, а от 1 юли, но никой няма да загуби от това“, допълни той.