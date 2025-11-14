РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Еврокомисията временно е спряла оценката на българското искане за третото плащане по Плана за възстановяване

Европейската комисия временно е спряла предварителната оценка на искането на България за третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, което възлиза на 1,6 млрд. евро. Причината е, че Комисията първо трябва да финализира процеса по одобрение на последните промени в българския план – те вече са приети от Брюксел на 5 ноември, но предстои държавите членки също да дадат съгласие. Едва след това оценката ще бъде подновена.

Не се съобщава колко време ще отнеме процедурата, нито дали има риск част от средствата да бъдат задържани, както се случи при второто плащане. България изпрати искането си на 1 октомври, а премиерът Росен Желязков заяви, че очаква средствата да пристигнат до края на годината.

На 11 ноември страната ни получи 438,6 млн. евро от второто плащане, като 214,5 млн. евро бяха блокирани заради незавършената реформа на антикорупционната комисия.

Източник: БНР

